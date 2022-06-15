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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Гайдай о боях в Луганской области: Становится труднее, но наши военные сдерживают врага сразу с трех сторон

В результате обстрелов Луганской области за сутки повреждены минимум 35 домов
В результате обстрелов Луганской области за сутки повреждены минимум 35 домов
Фото: Сергій Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА) / Telegram

Бои в Луганской области продолжаются в Северодонецке, Тошковке, в районе Врубовки. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай утром 15 июня.

"Становится труднее, но наши военные сдерживают врага сразу с трех сторон. Защищают Северодонецк и не позволяют продвинуться к Лисичанску. Тем не менее, россияне близко, от чего страдает население и рушатся дома", – написал Гайдай. 

По его словам, за последние два дня только в больницы других регионов страны госпитализированы шесть жителей Лисичанска, а также два человека из Золотого.

Гайдай отметил, что в Лисичанске 14 июня повреждены по меньшей мере восемь домов. Оккупанты обстреляли дома и сооружения вблизи Лисичанского содового завода и "Стеклозавода". 14 домов разрушены в Горском.

"В Северодонецке враг в очередной раз попал по "Азоту". В частности, повреждена проходная предприятия. Уничтожаются многоэтажки, расположенные ближе к химическому гиганту. Противник слабее в уличных боях, поэтому открывает огонь из артиллерии, из-за чего разрушаются наши дома", – написал Гайдай.

Также, по информации Гайдая, серьезные повреждения в окрестных селах.

"То, что удалось зафиксировать за прошедшие сутки, – разрушены шесть домов в Нырковом, четыре – в Николаевке, три – в Викторовке. Авиаудары нанесены по Белой Горе, Устиновке и Метелкиному. Из минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня обстреляны Северодонецк, Лисичанск, Тошковка, Устиновка, Боровское, Метелкино, Белая Гора, Николаевка, Врубовка", – написал глава ОВА.

Он также отметил, что российские войска провели неудачное наступление вблизи Николаевки и Золотого-3.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Активные бои в районе Северодонецка идут с начала июня. Этот участок фронта президент Украины Владимир Зеленский называл одним из самых сложных. По его словам, во многом именно в Северодонецке решается судьба украинского Донбасса.

12 июня главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный проинформировал, что Россия перебросила в Северодонецк семь батальонно-тактических групп, но ВСУ удалось остановить врага

Утром 13 июня Генштаб ВСУ сообщил, что российские оккупанты с помощью артиллерии оттеснили подразделения украинских военных из центра Северодонецка.

Вечером 13 июня Гайдай сообщал, что оккупанты разрушили все мосты, которые ведут в Северодонецк, эвакуация из города невозможна.

Бои в Северодонецке продолжаются. 

Теги: Луганская область, Северодонецк, Азот, Лисичанск, раненые, завод Азот, Сергей Гайдай, Тошковка, обстрелы, война России против Украины, Врубовка, российские оккупанты
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