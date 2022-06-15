Гайдай о боях в Луганской области: Становится труднее, но наши военные сдерживают врага сразу с трех сторон

"Становится труднее, но наши военные сдерживают врага сразу с трех сторон. Защищают Северодонецк и не позволяют продвинуться к Лисичанску. Тем не менее, россияне близко, от чего страдает население и рушатся дома", – написал Гайдай.

По его словам, за последние два дня только в больницы других регионов страны госпитализированы шесть жителей Лисичанска, а также два человека из Золотого.

Гайдай отметил, что в Лисичанске 14 июня повреждены по меньшей мере восемь домов. Оккупанты обстреляли дома и сооружения вблизи Лисичанского содового завода и "Стеклозавода". 14 домов разрушены в Горском.

"В Северодонецке враг в очередной раз попал по "Азоту". В частности, повреждена проходная предприятия. Уничтожаются многоэтажки, расположенные ближе к химическому гиганту. Противник слабее в уличных боях, поэтому открывает огонь из артиллерии, из-за чего разрушаются наши дома", – написал Гайдай.

Также, по информации Гайдая, серьезные повреждения в окрестных селах.

"То, что удалось зафиксировать за прошедшие сутки, – разрушены шесть домов в Нырковом, четыре – в Николаевке, три – в Викторовке. Авиаудары нанесены по Белой Горе, Устиновке и Метелкиному. Из минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня обстреляны Северодонецк, Лисичанск, Тошковка, Устиновка, Боровское, Метелкино, Белая Гора, Николаевка, Врубовка", – написал глава ОВА.

Он также отметил, что российские войска провели неудачное наступление вблизи Николаевки и Золотого-3.

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