В Лисичанске российским артснарядом убило женщину – Гайдай

"Не имея значительных достижений на фронте, враг отчитывается очередными победами над гражданской инфраструктурой – бьет по домам и предприятиям. "Русский мир" в их понимании – это степь вокруг. Только в Северодонецке, где ведутся бои в центре города, повреждены девять домов. В Лисичанске – два, а также инфраструктура и транспорт пожарной части. В частности, четыре автомобиля, на которых могли бы выезжать на пожары и спасать жизни. 16 домов разрушены в Горском, шесть – в Золотом, еще три – в Тошковке. Вчера утром в Лисичанске артиллерийским снарядом врага убило женщину", – написал он.

Гайдай сообщил, что российская штурмовая авиация нанесла авиаудары вблизи Мирной Долины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Северодонецк – город в Луганской области, где до войны проживало около 106 тыс. человек. На конец мая в городе и ближайших селах оставалось 15 тыс. местных жителей. С начала войны там умерло около 1,5 тыс. человек.

Утром 30 мая глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщал, что оккупанты зашли на северо-восточные и юго-восточные окраины Северодонецка, а потом продвинулись вглубь города.

По состоянию на 31 мая Северодонецк не был окружен, но большая его часть находилась уже под контролем россиян, информировал Гайдай. По его данным, в Северодонецке повреждено 90% жилого фонда. Вечером 1 июня Генштаб сообщил, что российские оккупанты установили контроль над восточной частью города.

Как сказал 2 мая замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов, ситуация в Северодонецке напряженная, но вечером 1 июня подразделения, которые защищают город, отбили у оккупантов часть территории.