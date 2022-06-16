Великобритания передаст Украине более 20 САУ M109 155-мм калибра – глава минобороны

Великобритания закупила и отремонтировала более 20 дальнобойных американских САУ у бельгийской оружейной компании, отметил Уоллес Фото: wikipedia.org

По словам Уоллеса, для отправки в Украину Великобритания закупила и отремонтировала более 20 дальнобойных американских САУ M109 калибра 155 мм у бельгийской оружейной компании, сообщил Sky News.

Глава минобороны Великобритании отметил, что на некоторых участках фронта российская артиллерия превосходила украинскую в соотношении 20 к 1.

Уоллес подчеркнул, что страны Запада теперь поставляют Украине больше тяжелого вооружения, чтобы устранить этот дисбаланс.

Передачу Украине САУ подтвердил в Telegram глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Спасибо союзникам и продолжаем наращивать мощность", – написал он.