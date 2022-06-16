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Великобритания передаст Украине более 20 САУ M109 155-мм калибра – глава минобороны

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Великобритания закупила и отремонтировала более 20 дальнобойных американских САУ у бельгийской оружейной компании, отметил Уоллес
Великобритания закупила и отремонтировала более 20 дальнобойных американских САУ у бельгийской оружейной компании, отметил Уоллес
Фото: wikipedia.org

Великобритания направит в Украину более 20 самоходных артиллерийских установок (САУ). Об этом 16 июня после встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе (Бельгия) заявил глава минобороны Соединенного Королевства Бен Уоллес, его цитирует BBC.

По словам Уоллеса, для отправки в Украину Великобритания закупила и отремонтировала более 20 дальнобойных американских САУ M109 калибра 155 мм у бельгийской оружейной компании, сообщил Sky News.

Глава минобороны Великобритании отметил, что на некоторых участках фронта российская артиллерия превосходила украинскую в соотношении 20 к 1.

Уоллес подчеркнул, что страны Запада теперь поставляют Украине больше тяжелого вооружения, чтобы устранить этот дисбаланс.

Передачу Украине САУ подтвердил в Telegram глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Спасибо союзникам и продолжаем наращивать мощность", – написал он.

Контекст:

Великобритания в ответ на российскую агрессию предоставляет Украине военную и гуманитарную помощь, а также вводит санкции против РФ и Беларуси, участвующей во вторжении, отмечается на сайте правительства.

ВВС 27 мая сообщила, ссылаясь на данные правительства, что Великобритания выделила на предоставление оборонной помощи Украине $1,6 млрд. 

27 мая в интервью Bloomberg премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал страны Запада увеличить военную поддержку Украины, включая отправку реактивных систем залпового огня (РСЗО). Он отметил, что силы президента РФ Владимира Путина "продолжают прогрызать землю" на Донбассе, добиваясь "медленного, но ощутимого прогресса". Британский премьер добавил, что "крайне важно продолжать поддерживать украинцев в военном отношении".

Уоллес 6 июня объявил о передаче Украине ракетных систем залпового огня MLRS M270. Эти системы похожи на HIMARS, которые будут предоставлены Америкой, отметила ВВС. Кроме того, по информации вещателя, Украина дала гарантии, что не будет использовать MLRS для нанесения ударов по территории РФ. 

Вместе с РСЗО в Украину "в больших количествах" будут поставлены и боеприпасы M31A1, сообщил сайт правительства Великобритании.

Теги: Россия, Украина, Великобритания, агрессия, военная помощь, артиллерия, война России против Украины, Бен Уоллес, Офис президента Украины, Андрей Ермак
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