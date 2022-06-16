Макрон о своих разговорах с Путиным: "Разочарован" – недостаточно сильное слово

По словам Макрона, после визита в Украину он начал это особенно ощущать.
"Учитывая то количество часов, которые я провел в разговорах с ним, и учитывая то прозрение, которое есть теперь, когда я посетил Ирпень и Бучу, то я не только разочарован. Это недостаточно сильное слово, учитывая то, до чего привели действия этого человека", – сказал президент Франции.
Он отметил, что иногда звонил Путину по просьбе президента Украины Владимира Зеленского, но чаще это происходило по его собственной инициативе.
"Иногда я звонил по просьбе президента Зеленского, когда он хотел донести до Путина определенные месседжи или предложения", – сказал Макрон.
Президент Франции говорит, что у него не было иллюзий относительно намерений Путина, и именно поэтому он "приложил столько усилий, чтобы эта война не начиналась".
"Поэтому зимой ездил в Москву и до того столько времени провел с этим человеком. Потому что я понимал, что каждый этап, к которому он будет переходить, каждый новый шаг будет создавать что-то необратимое и для Украины, и для России", – пояснил Макрон. Он подчеркивает, что даже при отсутствии желания с Россией придется договариваться.
Le Figaro писало в начале мая, что с декабря 2021 года Макрон и Путин разговаривали "почти 20 раз". Сам президент Франции сказал, что провел "сотню часов" в переговорах с главой Кремля.
Очередной разговор с Путиным состоялся 28 мая – его Макрон провел совместно с канцлером Германии Олафом Шольцом, и беседа длилась 80 минут. Политики уговаривали президента РФ вывести войска из Украины, разблокировать Черное море для экспорта зерна и пойти на переговоры с Зеленским, а также освободить защитников "Азовстали".
16 июня Макрон, а также канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги и президент Румынии Клаус Йоханнис прибыли в Киев. Для всех четырех лидеров это первый визит в Украину с начала полномасштабного вторжения России. Они посетили освобожденный от оккупантов Ирпень и провели переговоры с Зеленским, а потом провели совместную пресс-конференции.
Макрон на пресс-конференции заявил, что Франция, Германия, Италия и Румыния выступают за немедленное предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС. Зеленский по итогам встречи говорил о единстве, а также высказал ожидание, что партнеры предоставят стране тяжелое вооружение. По словам президента Украины, он контактировал с Макроном, когда тот вел переговоры с Путиным.