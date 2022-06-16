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Макрон о своих разговорах с Путиным: "Разочарован" – недостаточно сильное слово

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Макрон: Учитывая то количество часов, которые я провел в разговорах с ним, и учитывая то прозрение, которое есть теперь, когда я посетил Ирпень и Бучу, то я не только разочарован
Макрон: Учитывая то количество часов, которые я провел в разговорах с ним, и учитывая то прозрение, которое есть теперь, когда я посетил Ирпень и Бучу, то я не только разочарован
Фото: ЕРА

Президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Украину 16 июня, общаясь с журналистами, сказал, что его переговоры с президентом России Владимиром Путиным не дали результата. Об этом сообщила "Европейская правда".

По словам Макрона, после визита в Украину он начал это особенно ощущать. 

"Учитывая то количество часов, которые я провел в разговорах с ним, и учитывая то прозрение, которое есть теперь, когда я посетил Ирпень и Бучу, то я не только разочарован. Это  недостаточно сильное слово, учитывая то, до чего привели действия этого человека", – сказал президент Франции.

Он отметил, что иногда звонил Путину по просьбе президента Украины Владимира Зеленского, но чаще это происходило по его собственной инициативе.

"Иногда я звонил по просьбе президента Зеленского, когда он хотел донести до Путина определенные месседжи или предложения", – сказал Макрон. 

Президент Франции говорит, что у него не было иллюзий относительно намерений Путина, и именно поэтому он "приложил столько усилий, чтобы эта война не начиналась".

"Поэтому зимой ездил в Москву и до того столько времени провел с этим человеком. Потому что я понимал, что каждый этап, к которому он будет переходить, каждый новый шаг будет создавать что-то необратимое и для Украины, и для России", – пояснил Макрон. Он подчеркивает, что даже при отсутствии желания с Россией придется договариваться.

Контекст:

Le Figaro писало в начале мая, что с декабря 2021 года Макрон и Путин разговаривали "почти 20 раз". Сам президент Франции сказал, что провел "сотню часов" в переговорах с главой Кремля.

Очередной разговор с Путиным состоялся 28 мая – его Макрон провел совместно с канцлером Германии Олафом Шольцом, и беседа длилась 80 минут. Политики уговаривали президента РФ вывести войска из Украины, разблокировать Черное море для экспорта зерна и пойти на переговоры с Зеленским, а также освободить защитников "Азовстали"

16 июня Макрон, а также канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги и президент Румынии Клаус Йоханнис прибыли в Киев. Для всех четырех лидеров это первый визит в Украину с начала полномасштабного вторжения России. Они посетили освобожденный от оккупантов Ирпень и провели переговоры с Зеленским, а потом провели совместную пресс-конференции. 

Макрон на пресс-конференции заявил, что Франция, Германия, Италия и Румыния выступают за немедленное предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС. Зеленский по итогам встречи говорил о единстве, а также высказал ожидание, что партнеры предоставят стране тяжелое вооружение. По словам президента Украины, он контактировал с Макроном, когда тот вел переговоры с Путиным.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, Франция, переговоры, Владимир Зеленский, война России против Украины, Эммануэль Макрон, визит
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