Макрон о своих разговорах с Путиным: "Разочарован" – недостаточно сильное слово

Макрон: Учитывая то количество часов, которые я провел в разговорах с ним, и учитывая то прозрение, которое есть теперь, когда я посетил Ирпень и Бучу, то я не только разочарован Фото: ЕРА

По словам Макрона, после визита в Украину он начал это особенно ощущать.

"Учитывая то количество часов, которые я провел в разговорах с ним, и учитывая то прозрение, которое есть теперь, когда я посетил Ирпень и Бучу, то я не только разочарован. Это недостаточно сильное слово, учитывая то, до чего привели действия этого человека", – сказал президент Франции.

Он отметил, что иногда звонил Путину по просьбе президента Украины Владимира Зеленского, но чаще это происходило по его собственной инициативе.

"Иногда я звонил по просьбе президента Зеленского, когда он хотел донести до Путина определенные месседжи или предложения", – сказал Макрон.

Президент Франции говорит, что у него не было иллюзий относительно намерений Путина, и именно поэтому он "приложил столько усилий, чтобы эта война не начиналась".

"Поэтому зимой ездил в Москву и до того столько времени провел с этим человеком. Потому что я понимал, что каждый этап, к которому он будет переходить, каждый новый шаг будет создавать что-то необратимое и для Украины, и для России", – пояснил Макрон. Он подчеркивает, что даже при отсутствии желания с Россией придется договариваться.