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Еврокомиссия рекомендует предоставить статус кандидата в ЕС Украине и Молдове, Грузии придется выполнить ряд условий – Bloomberg

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Украина и Молдова должны будут выполнить ряд условий после предоставления статуса кандидата в ЕС, Грузия до
Украина и Молдова должны будут выполнить ряд условий после предоставления статуса кандидата в ЕС, Грузия – до
Фото: EPA

Европейская комиссия 17 июня рекомендует предоставить статус кандидата на вступление в Европейский союз Украине и Молдове "в качестве символического шага", сообщило 16 июня агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Как пишет агентство, ЕК выдвинет условия в сфере правосудия, справедливости и борьбы с коррупцией, которые должны будут выполнить страны-кандидаты для полноценного присоединения к ЕС.

Как ожидается, Еврокомиссия также порекомендует предоставить статус кандидата Грузии, но после выполнения ею определенных условий.

Отмечается, что статус кандидата Молдова и Украина получат в качестве "символического шага вперед" в непростом процессе вступления в члены ЕС. В частности, напоминает Bloomberg, последней страной, принятой в Евросоюз, стала в 2013 году Хорватия, процесс рассмотрения заявки которой длился 10 лет.

Заседание Европейского совета, на котором с учетом рекомендаций Еврокомиссии  будет приниматься решение о статусе Украины, состоится 23–24 июня.

Контекст:

28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз. Зеленский заявил, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к блоку по специальной процедуре

После вторжения России в Украину президенты Грузии и Молдовы также инициировали вступление этих стран в Евросоюз по специальной процедуре.

Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Потом состоялся неформальный саммит лидеров ЕС, где было принято решение, которое, как считают в МИД Украины, свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил 13 июня на заседании правительства, что кандидатом в члены Европейского союза должна стать сначала Грузия, а уже потом Украина или Молдова. В то же время знакомый с ситуацией редактор Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк сообщил, что "выглядит так, что Украина и Молдова получат статус кандидата с условиями, а по Грузии вопрос остается открытым".

16 июня в ходе визита в Киев лидеры Франции, Германии, Италии и Румынии выступили за немедленное предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС. Президент Франции Эммануэль Макрон добавил, что ключевые страны Евросоюза договорились предоставить этот статус Украине безусловно и уже потом выдвинуть ряд условий.

Теги: Грузия, Румыния, Молдова, Еврокомиссия, Европейская комиссия, Европейский союз, Европа, Евросоюз, Эммануэль Макрон, ЕС
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