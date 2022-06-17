Еврокомиссия рекомендует предоставить статус кандидата в ЕС Украине и Молдове, Грузии придется выполнить ряд условий – Bloomberg

Как пишет агентство, ЕК выдвинет условия в сфере правосудия, справедливости и борьбы с коррупцией, которые должны будут выполнить страны-кандидаты для полноценного присоединения к ЕС.



Как ожидается, Еврокомиссия также порекомендует предоставить статус кандидата Грузии, но после выполнения ею определенных условий.



Отмечается, что статус кандидата Молдова и Украина получат в качестве "символического шага вперед" в непростом процессе вступления в члены ЕС. В частности, напоминает Bloomberg, последней страной, принятой в Евросоюз, стала в 2013 году Хорватия, процесс рассмотрения заявки которой длился 10 лет.



Заседание Европейского совета, на котором с учетом рекомендаций Еврокомиссии будет приниматься решение о статусе Украины, состоится 23–24 июня.

Контекст:

28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз. Зеленский заявил, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к блоку по специальной процедуре.

После вторжения России в Украину президенты Грузии и Молдовы также инициировали вступление этих стран в Евросоюз по специальной процедуре.

Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Потом состоялся неформальный саммит лидеров ЕС, где было принято решение, которое, как считают в МИД Украины, свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил 13 июня на заседании правительства, что кандидатом в члены Европейского союза должна стать сначала Грузия, а уже потом Украина или Молдова. В то же время знакомый с ситуацией редактор Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк сообщил, что "выглядит так, что Украина и Молдова получат статус кандидата с условиями, а по Грузии вопрос остается открытым".

16 июня в ходе визита в Киев лидеры Франции, Германии, Италии и Румынии выступили за немедленное предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС. Президент Франции Эммануэль Макрон добавил, что ключевые страны Евросоюза договорились предоставить этот статус Украине безусловно и уже потом выдвинуть ряд условий.