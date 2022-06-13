Грузия считает, что должна стать кандидатом в члены ЕС раньше Украины и Молдовы

"Если кому-то и полагается, то полагается Грузии, а затем уже Украине и Молдове. Когда говорят, что Украина в состоянии войны и из-за этого ей должен быть предоставлен [статус кандидата], прошу прощения, если присвоение статуса определяется войной, мы не хотим войны, друзья, мы требуем заслуженного статуса, который грузинский народ заслужил своей 30-летней борьбой на пути строительства демократии и на пути реформ, осуществленных за последние девять лет", – сказал Гарибашвили.

Он подчеркнул, что Грузия просит "только этого".

"Мы не просим ничего особенного и незаслуженного, мы просим заслуженного статуса. Если это решение не будет справедливым, разумеется, мы, соответственно, как я сказал, детально все объясним нашему населению, народу, согражданам, каковы были основные причины, из-за которых была принята хотя бы та постыдная резолюция", – заявил премьер.

Сегодня редактор Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк сообщил, что "выглядит так, что Украина и Молдова получат статус кандидата с условиями, а по Грузии вопрос остается открытым". Еврокомиссия объявит окончательное решение 17 июня, а саммит ЕС – на следующей неделе, добавил журналист.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен назвала историческим решение, которое предстоит принять Евросоюзу на саммите 23–24 июня. Она отметила, что Украина за последние годы добилась многого, но много еще предстоит сделать. Заключение Еврокомиссии по вопросу предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС будет отображать это, сказала фон дер Ляйен.