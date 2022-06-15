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"Не все так пессимистично". Замглавы ОП Жовква обсудил с премьер-министром Дании поддержку вступления Украины в ЕС

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Заключение Еврокомиссии о предоставлении статуса кандидата для Украины будет готово 17 июня
Заключение Еврокомиссии о предоставлении статуса кандидата для Украины будет готово 17 июня
Фото: depositphotos.com

Заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква провел 14 июня в Копенгагене встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, в ходе которой они обсудили европейскую интеграцию Украины. Об этом Жовква сообщил на своей странице в Facebook.

"Безусловно, затронули статус кандидата на членство в ЕС. В ожидании пятничного заключения Еврокомиссии скажу только одно – не все так пессимистично, в том числе по Дании. Работаем", – подчеркнул Жовква.

Он также выразил Фредериксен благодарность за переданную Украине военную помощь, в частности, противокорабельные ракеты Harpoons, а также поддержку Данией санкций против России.

Контекст:

28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к блоку по специальной процедуре. После этого президенты Грузии и Молдовы тоже инициировали вступление этих стран в Евросоюз по специальной процедуре.

Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Потом состоялся неформальный саммит лидеров ЕС, где было принято решение, которое, как считают в МИД Украины, свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС.

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина рассказала 9 июня, что три страны Европейского союза выступают против предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС. В то же время она не уточнила, о каких именно государствах идет речь. СМИ писали, что Франция, Нидерланды и Австрия являются противниками предоставления Украине статуса кандидата на членство в Евросоюзе в июне.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил 10 июня, что Австрия поддержит предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС, если его получат страны Западных Балкан и Молдова. Bloomberg сообщило 9 июня, что против предоставления Украине статуса кандидата выступают Дания и Нидерланды, за – большинство стран ЕС, включая Италию. Германия, как пишет агентство, заявила, что результатом саммита лидеров ЕС в июне может стать условный статус кандидата для Украины. Глава МИД Дании отметил 10 июня, что его страна полностью поддерживает европейское стремление Украины, но ждет заключения Еврокомиссии.

23–24 июня пройдет саммит ЕС, на котором будут рассматривать вопрос предоставления Украине статуса кандидата в члены Евросоюза. Bloomberg писало, что к тому времени (17 июня) Еврокомиссия порекомендует предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС "на условиях, связанных с верховенством закона и борьбой с коррупцией".

Теги: Украина, Дания, Еврокомиссия, Евросоюз, Метте Фредериксен, Игорь Жовква, членство
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