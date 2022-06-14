Премьер Португалии: статус кандидата в члены ЕС даст Украине ложные ожидания

Он считает, что кандидатский статус не решит актуальных проблем Украины и может "создать ложные ожидания".

В интервью Кошта опасается, что долгие споры руководителей ЕС по этому поводу будут "подарком" российскому президенту Владимиру Путину.

Необходимо ответить на чрезвычайную ситуацию, в которой сейчас находится Украина, даже если она приобретет статус кандидата, "реальные проблемы еще предстоит решить", сказал он.

"Моя цель – добиться на следующем заседании Европейского совета четких обязательств по срочной поддержке и создать долгосрочную платформу для восстановления Украины. Это мой главный приоритет. Важнейшими являются не юридические дебаты, а практические шаги", – сказал он Financial Times

Комментируя слова Кошта, издание отмечает, что некоторые страны ЕС снова показали неуверенность в предоставлении Киеву статуса кандидата. В то же время президент Украины Владимир Зеленский рассматривает путь к членству в ЕС как гарантию суверенитета Украины и якорь для ее восстановления, пишет FT.