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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Премьер Португалии: статус кандидата в члены ЕС даст Украине ложные ожидания

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Кошта: Реальные проблемы еще предстоит решить
Кошта: Реальные проблемы еще предстоит решить
Фото: ЕРА

Евросоюз должен сконцентрироваться на немедленной помощи Украине, а не спорить о том, следует ли давать ей статус кандидата на вступление в Европейский союз. Об этом заявил премьер-министр Португалии Антониу Кошта в интервью Financial Times.

Он считает, что кандидатский статус не решит актуальных проблем Украины и может "создать ложные ожидания".

В интервью Кошта опасается, что долгие споры руководителей ЕС по этому поводу будут "подарком" российскому президенту Владимиру Путину.

Необходимо ответить на чрезвычайную ситуацию, в которой сейчас находится Украина,  даже если она приобретет статус кандидата, "реальные проблемы еще предстоит решить", сказал он.

"Моя цель – добиться на следующем заседании Европейского совета четких обязательств по срочной поддержке и создать долгосрочную платформу для восстановления Украины. Это мой главный приоритет. Важнейшими являются не юридические дебаты, а практические шаги", – сказал он Financial Times

Комментируя слова Кошта, издание отмечает, что некоторые страны ЕС снова показали неуверенность в предоставлении Киеву статуса кандидата. В то же время президент Украины Владимир Зеленский рассматривает путь к членству в ЕС как гарантию суверенитета Украины и якорь для ее восстановления, пишет FT.

Контекст:

28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз. Зеленский заявил, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к блоку по специальной процедуре. После этого президенты Грузии и Молдовы тоже инициировали вступление этих стран в Евросоюз по специальной процедуре.

Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Потом состоялся неформальный саммит лидеров ЕС, где было принято решение, которое, как считают в МИД Украины, свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС.

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина рассказала 9 июня, что три страны Европейского союза выступают против предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС. В то же время она не уточнила, о каких именно государствах идет речь. СМИ писали, что Франция, Нидерланды и Австрия являются противниками предоставления Украине статуса кандидата на членство в Евросоюзе в июне.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил 10 июня, что Австрия поддержит предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС, если его получат страны Западных Балкан и Молдова. Bloomberg сообщило 9 июня, что против предоставления Украине статуса кандидата выступают Дания и Нидерланды, за – большинство стран ЕС, включая Италию. Германия, как пишет агентство, заявила, что результатом саммита лидеров ЕС в июне может стать условный статус кандидата для Украины. Глава МИД Дании отметил 10 июня, что его страна полностью поддерживает европейское стремление Украины, но ждет заключения Еврокомиссии.

23–24 июня пройдет саммит ЕС, на котором будут рассматривать вопрос предоставления Украине статуса кандидата в члены Евросоюза. Bloomberg писало, что к тому времени (17 июня) Еврокомиссия порекомендует предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС "на условиях, связанных с верховенством закона и борьбой с коррупцией".

Теги: Украина, Европейский совет, Financial Times, Владимир Зеленский, Евростат, война России против Украины, Антониу Кошта
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