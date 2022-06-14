"Мы не можем сказать: "Извините, вы размахивали не теми флагами". Еврокомиссия рекомендует предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС – СМИ

Как сказал собеседник СМИ, знакомый с ходом дебатов, в Еврокомиссии понимают, какие жертвы понесли украинцы в борьбе за демократическое будущее, и четко осознают необходимость послать сигнал президенту России Владимиру Путину, суть которого в том, что он "потерял все шансы вернуть Украину в свою предполагаемую сферу влияния".
В Еврокомиссии помнят, что Украина – единственная страна в Европе, "где погибли люди, где в людей стреляли, потому что они были на улицах с флагами ЕС", отметил источник.
"Теперь мы не можем сказать им: "Извините, ребята, вы размахивали не теми флагами", – добавил он.
Заявки на вступление в ЕС вслед за Украиной подали Молдова и Грузия. Собеседники Politico говорят, что Еврокомиссия в целом поддерживает Молдову, но менее уверены в Грузии, которая "в последние годы страдает от повсеместных политических беспорядков и заметного демократического отката".
По данным источников издания, вступление Украины в Евросоюз по-прежнему не поддерживают три государства – члена ЕС.
Редактор Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк по итогам дебатов писал, что Украина и Молдова, вероятно, получат статус кандидата с условиями, а по Грузии вопрос остается открытым.
28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз. Зеленский заявил, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к блоку по специальной процедуре. После этого президенты Грузии и Молдовы тоже инициировали вступление этих стран в Евросоюз по специальной процедуре.
Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Потом состоялся неформальный саммит лидеров ЕС, где было принято решение, которое, как считают в МИД Украины, свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС.
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина рассказала 9 июня, что три страны Европейского союза выступают против предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС. В то же время она не уточнила, о каких именно государствах идет речь. СМИ писали, что Франция, Нидерланды и Австрия являются противниками предоставления Украине статуса кандидата на членство в Евросоюзе в июне.
Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил 10 июня, что Австрия поддержит предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС, если его получат страны Западных Балкан и Молдова. Bloomberg сообщило 9 июня, что против предоставления Украине статуса кандидата выступают Дания и Нидерланды, за – большинство стран ЕС, включая Италию. Германия, как пишет агентство, заявила, что результатом саммита лидеров ЕС в июне может стать условный статус кандидата для Украины. Глава МИД Дании отметил 10 июня, что его страна полностью поддерживает европейское стремление Украины, но ждет заключения Еврокомиссии.
23–24 июня пройдет саммит ЕС, на котором будут рассматривать вопрос предоставления Украине статуса кандидата в члены Евросоюза. Bloomberg писало, что к тому времени (17 июня) Еврокомиссия порекомендует предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС "на условиях, связанных с верховенством закона и борьбой с коррупцией".