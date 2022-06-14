"Мы не можем сказать: "Извините, вы размахивали не теми флагами". Еврокомиссия рекомендует предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС – СМИ

Как сказал собеседник СМИ, знакомый с ходом дебатов, в Еврокомиссии понимают, какие жертвы понесли украинцы в борьбе за демократическое будущее, и четко осознают необходимость послать сигнал президенту России Владимиру Путину, суть которого в том, что он "потерял все шансы вернуть Украину в свою предполагаемую сферу влияния".

В Еврокомиссии помнят, что Украина – единственная страна в Европе, "где погибли люди, где в людей стреляли, потому что они были на улицах с флагами ЕС", отметил источник.

"Теперь мы не можем сказать им: "Извините, ребята, вы размахивали не теми флагами", – добавил он.

Заявки на вступление в ЕС вслед за Украиной подали Молдова и Грузия. Собеседники Politico говорят, что Еврокомиссия в целом поддерживает Молдову, но менее уверены в Грузии, которая "в последние годы страдает от повсеместных политических беспорядков и заметного демократического отката".

По данным источников издания, вступление Украины в Евросоюз по-прежнему не поддерживают три государства – члена ЕС.

Редактор Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк по итогам дебатов писал, что Украина и Молдова, вероятно, получат статус кандидата с условиями, а по Грузии вопрос остается открытым.