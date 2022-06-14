ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

"Мы не можем сказать: "Извините, вы размахивали не теми флагами". Еврокомиссия рекомендует предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС – СМИ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Ожидается, что Еврокомиссия 17 июня объявит решение относительно рекомендации предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС
Ожидается, что Еврокомиссия 17 июня объявит решение относительно рекомендации предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС
Фото: depositphotos.com

Европейская комиссия даст рекомендацию предоставить Украине статус страны-кандидата в члены Евросоюза. Об этом, ссылаясь на высокопоставленных чиновников ЕС, сообщило издание Politico по итогам дебатов, состоявшихся 13 июня.

Как сказал собеседник СМИ, знакомый с ходом дебатов, в Еврокомиссии понимают, какие жертвы понесли украинцы в борьбе за демократическое будущее, и четко осознают необходимость послать сигнал президенту России Владимиру Путину, суть которого в том, что он "потерял все шансы вернуть Украину в свою предполагаемую сферу влияния". 

В Еврокомиссии помнят, что Украина – единственная страна в Европе, "где погибли люди, где в людей стреляли, потому что они были на улицах с флагами ЕС", отметил источник. 

"Теперь мы не можем сказать им: "Извините, ребята, вы размахивали не теми флагами", – добавил он. 

Заявки на вступление в ЕС вслед за Украиной подали Молдова и Грузия. Собеседники Politico говорят, что Еврокомиссия в целом поддерживает Молдову, но менее уверены в Грузии, которая "в последние годы страдает от повсеместных политических беспорядков и заметного демократического отката". 

По данным источников издания, вступление Украины в Евросоюз по-прежнему не поддерживают три государства – члена ЕС. 

Редактор Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк по итогам дебатов писал, что Украина и Молдова, вероятно, получат статус кандидата с условиями, а по Грузии вопрос остается открытым.

Контекст:

28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз. Зеленский заявил, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к блоку по специальной процедуре. После этого президенты Грузии и Молдовы тоже инициировали вступление этих стран в Евросоюз по специальной процедуре.

Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Потом состоялся неформальный саммит лидеров ЕС, где было принято решение, которое, как считают в МИД Украины, свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС.

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина рассказала 9 июня, что три страны Европейского союза выступают против предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС. В то же время она не уточнила, о каких именно государствах идет речь. СМИ писали, что Франция, Нидерланды и Австрия являются противниками предоставления Украине статуса кандидата на членство в Евросоюзе в июне.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил 10 июня, что Австрия поддержит предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС, если его получат страны Западных Балкан и Молдова. Bloomberg сообщило 9 июня, что против предоставления Украине статуса кандидата выступают Дания и Нидерланды, за – большинство стран ЕС, включая Италию. Германия, как пишет агентство, заявила, что результатом саммита лидеров ЕС в июне может стать условный статус кандидата для Украины. Глава МИД Дании отметил 10 июня, что его страна полностью поддерживает европейское стремление Украины, но ждет заключения Еврокомиссии.

23–24 июня пройдет саммит ЕС, на котором будут рассматривать вопрос предоставления Украине статуса кандидата в члены Евросоюза. Bloomberg писало, что к тому времени (17 июня) Еврокомиссия порекомендует предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС "на условиях, связанных с верховенством закона и борьбой с коррупцией".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, Еврокомиссия, Европейская комиссия, евроинтеграция, Европейский союз, членство, ЕС
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Гном Дімон був недолугий, по життю постійно другий. Згодом поповзли чутки – царь здає". Боклан прочитал сказку о двух гномах из Оркостана
  "Гном Дімон був недолугий, по життю постійно другий. Згодом поповзли чутки – царь здає". Боклан прочитал сказку о двух гномах из Оркостана
Крок-месье. Рецепт французского сэндвича с тостовым хлебом от Хименеса-Браво
Крок-месье. Рецепт французского сэндвича с тостовым хлебом от Хименеса-Браво
"Нельзя быть подлецом в жизни и святым на сцене. Подлость все равно просвечивает". Звезда "Сватов" гастролирует в РФ
"Нельзя быть подлецом в жизни и святым на сцене. Подлость все равно просвечивает". Звезда "Сватов" гастролирует в РФ
"Как хорошее вино!" 47-летняя Лонгория вышла в свет в бюстгальтере. Фото
"Как хорошее вино!" 47-летняя Лонгория вышла в свет в бюстгальтере. Фото
"Я предполагал, что с узнаваниями будет немножко ад. Был ад". Макаревич посетил концерт Галкина в Израиле
"Я предполагал, что с узнаваниями будет немножко ад. Был ад". Макаревич посетил концерт Галкина в Израиле
"Остановила полиция". Мишину оштрафовали в Бельгии. Названа сумма штрафа
"Остановила полиция". Мишину оштрафовали в Бельгии. Названа сумма штрафа
  "Их можно понять". Харчишин рассказал о своем отношении к Потапу и Monatik, которые во время войны живут за границей
  "Их можно понять". Харчишин рассказал о своем отношении к Потапу и Monatik, которые во время войны живут за границей
"Мы решили наш дом достроить, а ремонт – доделать". Остапчук показал, как выглядит его дом, который он начал строить еще до войны
"Мы решили наш дом достроить, а ремонт – доделать". Остапчук показал, как выглядит его дом, который он начал строить еще до войны
"Хорошо, что не видит это безумие". Яма в годовщину смерти Чапкиса рассказал, о чем знаменитый хореограф однажды попросил девушек-гримеров
"Хорошо, что не видит это безумие". Яма в годовщину смерти Чапкиса рассказал, о чем знаменитый хореограф однажды попросил девушек-гримеров
  Украинский футболист Путин: Из-за одного больного человека менять себе фамилию – это нужно, чтобы меня довели до конца
  Украинский футболист Путин: Из-за одного больного человека менять себе фамилию – это нужно, чтобы меня довели до конца
  Кушанашвили рассказал о личном телефонном разговоре Аллегровой и Пугачевой об Украине
  Кушанашвили рассказал о личном телефонном разговоре Аллегровой и Пугачевой об Украине
  Gogol Bordello посвятила песню украинской теробороне. Деньги от просмотров клипа передадут в поддержку Украины. Видео
  Gogol Bordello посвятила песню украинской теробороне. Деньги от просмотров клипа передадут в поддержку Украины. Видео
73-летнего Оззи Осборна прооперировали в Лос-Анджелесе
73-летнего Оззи Осборна прооперировали в Лос-Анджелесе
"Горите в аду, россияне!" Маричка Падалко показала осколок российской ракеты, который нашла у себя на даче
"Горите в аду, россияне!" Маричка Падалко показала осколок российской ракеты, который нашла у себя на даче
  "Увидели его афишу". Харчишин прокомментировал исчезновение Винника
  "Увидели его афишу". Харчишин прокомментировал исчезновение Винника
Могилевская сообщила о принятии самого красивого решения в своей жизни. Поклонники считают, что она готовится стать приемной матерью
Могилевская сообщила о принятии самого красивого решения в своей жизни. Поклонники считают, что она готовится стать приемной матерью
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Михалков рассказывает о зараженных птицах из Украины, а детей выстраивают буквой Z". Галкин заявил о "двух Россиях" (148424)
2
"Долго смотрела на "Демона сидящего". Но говорят, он сдохнет раньше, чем сядет". Кабаева засветилась в музее с "эскортом из гэбисток" (102612)
3
"Что же ты покинул своих волчиц?" Украинский диджей рассказала, где находится Винник (72898)
4
"Ах какая ваша "мама" красивая", "Роскошные". Заметно постройневший Данилко показал редкие фото с мамой Сердючки Инной Белоконь без грима (72139)
5
"Вот это да! Красивая женщина!" Саливанчук снялась в постели в белых носках. Фото (46769)
6
"Умер от позора и оставил страну в чудовищном отставании". Роднянский сказал, с кем из российских императоров можно сравнить Путина (40454)
7
Кушанашвили рассказал о личном телефонном разговоре Аллегровой и Пугачевой об Украине (28714)
8
Артур Гаспарян о травле Пугачевой и Галкина: Это паранормальная действительность, с которой не сталкивались даже во времена красного террора (27734)
 
 
 
 