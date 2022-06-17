Россия никогда не возьмет под свой контроль Украину – начальник штаба обороны Великобритании

По мнению британского генерала, которое приводит издание, вторжение в Украину стало ужасной ошибкой РФ, поскольку Россия никогда не возьмет под свой контроль Украину.

Начштаба обороны Великобритании допускает, что в ближайшие недели у Путина могут быть отдельные тактические успехи в Украине, но ради них, отмечает он, Россия израсходовала уже четверть мощи своей армии, заплатив высокую цену. Британский военный подчеркивает, что, потеряв 50 тыс. убитыми и ранеными, Путин занял лишь "крошечную" часть территории Украины.

Радакин, пишет "Русская служба BBC News", пообещал Украине поддержку Великобритании в долгосрочной перспективе, в том числе поставками большого количества оружия.