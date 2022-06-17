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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия никогда не возьмет под свой контроль Украину – начальник штаба обороны Великобритании

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Россия уже стратегически проиграла войну с Украиной, считает британский адмирал Тони Радакин
Россия уже стратегически проиграла войну с Украиной, считает британский адмирал Тони Радакин
Фото: EPA

Большие потери и усиление НАТО, к которому хотят присоединиться Финляндия и Швеция, свидетельствуют о том, что Россия уже "стратегически проиграла" войну с Украиной. Об этом заявил начальник штаба обороны Великобритании Тони Радакин, которого 17 июня цитирует "Русская служба BBC News".

По мнению британского генерала, которое приводит издание, вторжение в Украину стало ужасной ошибкой РФ, поскольку Россия никогда не возьмет под свой контроль Украину.

Начштаба обороны Великобритании допускает, что в ближайшие недели у Путина могут быть отдельные тактические успехи в Украине, но ради них, отмечает он, Россия израсходовала уже четверть мощи своей армии, заплатив высокую цену. Британский военный подчеркивает, что, потеряв 50 тыс. убитыми и ранеными, Путин занял лишь "крошечную" часть территории Украины.

Радакин, пишет "Русская служба BBC News", пообещал Украине поддержку Великобритании в долгосрочной перспективе, в том числе поставками большого количества оружия.

Контекст:

По данным Службы безопасности Украины, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Один из пленных, показания которого опубликовало ведомство, рассказал, что российским военнослужащим выдали провизию с запасом на трое суток. 

В начале апреля северные области Украины были освобождены от российских оккупантов. По информации Генштаба ВСУ, Россия перегруппировала свои войска и сосредоточила усилия на наступлении на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей. Однако в ходе ожесточенных боев оккупантам пока не удалось взят под контроль даже Луганскую область.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил в интервью CNN, что в Украине Россия находится "в очень трудном положении". В связи с этим, по мнению Уоллеса, РФ будет "отчаянно пытаться найти какую-то форму победы, какой бы незначительной она ни была".

Потери России на утро 17 июня, по данным Генштаба ВСУ, превысили 33 тыс. человек убитыми. Болгарский журналист, главный расследователь международной группы Bellingcat Христо Грозев 16 июня оценил потери России в ходе полномасштабного вторжения в 28 тыс. военных.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, НАТО, Великобритания, российская агрессия, война России против Украины
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