ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Потери России в войне против Украины составляют около 28 тыс. погибших солдат – Грозев

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
ВСУ ликвидировали в Украине 27 28 тыс. российских оккупантов, считает Грозев
ВСУ ликвидировали в Украине 27–28 тыс. российских оккупантов, считает Грозев
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Исходя из того, что примерно 10–15% тел погибших российских оккупантов в войне против Украины можно идентифицировать, потери среди личного состава армии РФ составляют около 28 тыс. человек.

Об этом в интервью, опубликованном 16 июня в YouTube проекта "Продолжение следует", сообщил болгарский журналист, главный расследователь международной группы Bellingcat Христо Грозев.

Минобороны РФ о потерях оккупантов сообщало только дважды: 2-го и 25 марта (соответственно, 498 и 1351 человек), отмечает "Медиазона". По ее данным со ссылкой на открытые источники, по состоянию на 3 июня подтверждено 3211 смертей российских военных.  

По словам Грозева, эти 3 тыс. погибших – реально идентифицированы.

"Когда в самом начале войны мы пытались проверить, какой процент из всех можно идентифицировать, это было примерно 15%. Поэтому я думаю, что так есть и сейчас, примерно 27–28 тыс. реально. Потому что огромное количество – больше половины, – это тела, до которых даже не дойдешь сейчас. Они остались на поле боя, где нет очевидного контроля ни у кого, и они уже в состоянии, при котором нельзя идентифицировать", – отметил журналист.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. В РФ эту войну называют "спецоперацией".

В начале апреля Вооруженные силы Украины (ВСУ) вытеснили оккупантов из северных областей страны, бои продолжаются в Харьковской области, на Донбассе и на юге.

По данным Генштаба ВСУ на 16 июня, потери среди личного состава российских оккупантов достигли около 32 950 военных.

Теги: Россия, Украина, смерть, Вооруженные силы Украины, вторжение, ВСУ, война России против Украины, минобороны РФ, Bellingcat, интервью, погибшие, Христо Грозев, потери России, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
28-летний вратарь сборной Украины Бущан женился во второй раз. Фото
28-летний вратарь сборной Украины Бущан женился во второй раз. Фото
"Между нами километры – я в Украине, а ты далеко". Хименес-Браво показал фото с любимой
"Между нами километры – я в Украине, а ты далеко". Хименес-Браво показал фото с любимой
  Мозговая призвала украинцев, поддержавших Покровского, избавиться от комплекса неполноценности. Он заявил, что не братался
  Мозговая призвала украинцев, поддержавших Покровского, избавиться от комплекса неполноценности. Он заявил, что не братался
"Рецепт оценила вся семья". Саливанчук показала, как приготовить мясной рулет из лаваша
"Рецепт оценила вся семья". Саливанчук показала, как приготовить мясной рулет из лаваша
Путин настаивает, чтобы беременная от него Кабаева сделала аборт СМИ
Путин настаивает, чтобы беременная от него Кабаева сделала аборт – СМИ
"Со мной все хорошо". Служащий в ВСУ Положинский спустя две недели вышел на связь
"Со мной все хорошо". Служащий в ВСУ Положинский спустя две недели вышел на связь
  "Я иногда хочу поменьше". 39-летняя Седокова рассказала, сколько длится ее секс с молодым мужем
  "Я иногда хочу поменьше". 39-летняя Седокова рассказала, сколько длится ее секс с молодым мужем
Из дворца в коттедж. Принц Уильям с семьей переезжает в дом с четырьмя спальнями без прислуги – СМИ
Из дворца в коттедж. Принц Уильям с семьей переезжает в дом с четырьмя спальнями без прислуги – СМИ
  "Понимал, что надо быть сильным". Ризатдинова рассказала о четырехлетнем сыне, который в первый день войны остался без нее в Киеве
  "Понимал, что надо быть сильным". Ризатдинова рассказала о четырехлетнем сыне, который в первый день войны остался без нее в Киеве
"С тобой все нормально?", "Тебе 63?" Мадонна станцевала перед камерой в трусах. Видео
"С тобой все нормально?", "Тебе 63?" Мадонна станцевала перед камерой в трусах. Видео
"Сделайте правило – выделять хотя бы полчаса для хороших дел". Дурнев призвал приближать победу своими силами
"Сделайте правило – выделять хотя бы полчаса для хороших дел". Дурнев призвал приближать победу своими силами
Loboda впервые за время войны посетила Украину. Артистка приехала в разрушенный российскими оккупантами Ирпень. Видео
Loboda впервые за время войны посетила Украину. Артистка приехала в разрушенный российскими оккупантами Ирпень. Видео
Арестович: Дело в том, что российской культуры нет как таковой
Арестович: Дело в том, что российской культуры нет как таковой
  43-летняя Холмс вышла в свет с 33-летним бойфрендом. Видео
  43-летняя Холмс вышла в свет с 33-летним бойфрендом. Видео
"Мы вечность". Тина Кароль показала обручальное кольцо на фото с покойным мужем
"Мы вечность". Тина Кароль показала обручальное кольцо на фото с покойным мужем
"Родной город, родные берега!" Тимошенко с косой вокруг головы позировала в Днепре на фоне реки
"Родной город, родные берега!" Тимошенко с косой вокруг головы позировала в Днепре на фоне реки
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Арестович рассказал, в каком случае Украина может проиграть войну против российских оккупантов (107936)
2
Кошевой рассказал, что написал ему Зеленский в первые минуты после нападения РФ на Украину (88335)
3
"Я предполагал, что с узнаваниями будет немножко ад. Был ад". Макаревич посетил концерт Галкина в Израиле (74625)
4
Путин настаивает, чтобы беременная от него Кабаева сделала аборт – СМИ (51385)
5
Кушанашвили рассказал о личном телефонном разговоре Аллегровой и Пугачевой об Украине (49368)
6
"Их можно понять". Харчишин рассказал о своем отношении к Потапу и Monatik, которые во время войны живут за границей (37798)
7
"На словах ти Вакарчук, а на ділі – Медведчук". Серга поделился обсуждением нюансов дерусификации (32938)
8
Украинский ведущий об исчезновении Винника: Нельзя осуждать людей, если вы точно не знаете, чем они занимаются (32392)
 
 
 
 