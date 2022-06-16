Потери России в войне против Украины составляют около 28 тыс. погибших солдат – Грозев

Об этом в интервью, опубликованном 16 июня в YouTube проекта "Продолжение следует", сообщил болгарский журналист, главный расследователь международной группы Bellingcat Христо Грозев.

Минобороны РФ о потерях оккупантов сообщало только дважды: 2-го и 25 марта (соответственно, 498 и 1351 человек), отмечает "Медиазона". По ее данным со ссылкой на открытые источники, по состоянию на 3 июня подтверждено 3211 смертей российских военных.

По словам Грозева, эти 3 тыс. погибших – реально идентифицированы.

"Когда в самом начале войны мы пытались проверить, какой процент из всех можно идентифицировать, это было примерно 15%. Поэтому я думаю, что так есть и сейчас, примерно 27–28 тыс. реально. Потому что огромное количество – больше половины, – это тела, до которых даже не дойдешь сейчас. Они остались на поле боя, где нет очевидного контроля ни у кого, и они уже в состоянии, при котором нельзя идентифицировать", – отметил журналист.

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