Против Украины воюет более 300 тыс. россиян – Генштаб ВСУ

По его данным, по состоянию на 16 июня на направлениях, где проходят боевые действия, непосредственно находится около 220 тыс. солдат российской армии. Из них, уточнил представитель Генштаба ВСУ, 150 тыс. – военнослужащие из состава батальонно-тактических групп (БТГ) врага и других формирований, еще 70 тыс. – морская и воздушная компоненты.

"Кроме того, привлечены воинские части и подразделения мобилизационного резерва противника – более 80 тыс. человек, боевые армейские системы – до 7 тыс. человек, федеральная служба войск нацгвардии – до 18 тыс., а также частные военные компании – до 8 тыс. человек", – добавил Громов.