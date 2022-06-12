Жданов: Мобилизационный ресурс РФ оценивается в 17 млн человек, наш – в 2 млн, но Россия не может открыто объявить мобилизацию

Жданов о российской армии: С моральным духом у них довольно плохо. И, что положительно для нас, идет тенденция к его ухудшению Фото: radiosvoboda.org

"Возможности там очень большие. И по резервам, и по вооружению. Но они не могут ими воспользоваться на сегодняшний день. Например, мобилизационный ресурс РФ оценивается где-то в 17 млн человек, наш – в 2 млн на сегодняшний день, но Россия не может открыто объявить мобилизацию. Это вызовет социальный взрыв", – заявил Жданов.

На возражение о том, что в РФ "все терпят" и российская пропаганда даст гражданам России "кучу обоснований войны", эксперт сказал, что "в этом случае они не стерпят".

"Сразу начнутся вопросы: "Почему мобилизация?", "С кем мы воюем?" – и надо будет давать обоснование войны. Этого обоснования нет. Это очень сильно дестабилизирует ситуацию в самой РФ. Именно поэтому Путин и не объявляет мобилизацию", – пояснил Жданов.

Он напомнил о взрывах в приграничных с Украиной областях РФ. По мнению эксперта, эти взрывы могли быть организованы российскими спецслужбами, "потому что нужно декоммунизировать Украину". Таким образом, регионы РФ готовили к объявлению военного положения и всеобщей мобилизации, предположил Жданов.

"Но они даже на это не решились. Все прекратилось, сегодня все спокойно. Да, там есть хлопки в небе, тренируется их ПВО. Да, в Курскую и Брянскую области зашли по одной батальонно-тактической группе и местным жителям сказали: "Видите, мы вас будем защищать, не бойтесь". Настроение в социуме оказалось на уровне паники. А теперь представьте, если они объявят по всей стране [военное положение]. И что тогда? А если реваншистские силы или кланы начнут еще внутренние распри, то не факт, что вертикаль власти удержится", – добавил Жданов.

Скрытая мобилизация в РФ "идет полным ходом", отметил эксперт.

"Она начинает сбавлять обороты, им уже не хватает даже этой скрытой мобилизации. Тут несколько факторов: первый – все понимают, что это настоящая война, второй – сегодня в РФ вряд ли в какой-то компании среди молодежи найдется человек, у которого кто-то не погиб или не ранен на этой войне [...] Плюс сегодня огромная проблема с увольнениями, РФ не отпускает с войны. Сейчас идет волна окончания контрактов, и знаете, что они придумали, чтобы не отпускать их домой по окончании контракта? Предложили отпуск 7–10 суток. Но для того, чтобы поехать в отпуск на 10 суток, военнослужащий должен подписать согласие на бессрочное продление контракта. Представляете, как это мотивирует? – сказал он. – С моральным духом у них довольно плохо. И, что положительно для нас, идет тенденция к его ухудшению".

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