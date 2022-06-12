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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Жданов: Мобилизационный ресурс РФ оценивается в 17 млн человек, наш – в 2 млн, но Россия не может открыто объявить мобилизацию

 
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Жданов о российской армии: С моральным духом у них довольно плохо. И, что положительно для нас, идет тенденция к его ухудшению
Жданов о российской армии: С моральным духом у них довольно плохо. И, что положительно для нас, идет тенденция к его ухудшению
Фото: radiosvoboda.org

Президент России Владимир Путин не объявляет всеобщую мобилизацию в РФ из-за опасений дестабилизации ситуации в стране. Такое мнение украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов высказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Возможности там очень большие. И по резервам, и по вооружению. Но они не могут ими воспользоваться на сегодняшний день. Например, мобилизационный ресурс РФ оценивается где-то в 17 млн человек, наш – в 2 млн на сегодняшний день, но Россия не может открыто объявить мобилизацию. Это вызовет социальный взрыв", – заявил Жданов. 

На возражение о том, что в РФ "все терпят" и российская пропаганда даст гражданам России "кучу обоснований войны", эксперт сказал, что "в этом случае они не стерпят". 

"Сразу начнутся вопросы: "Почему мобилизация?", "С кем мы воюем?" – и надо будет давать обоснование войны. Этого обоснования нет. Это очень сильно дестабилизирует ситуацию в самой РФ. Именно поэтому Путин и не объявляет мобилизацию", – пояснил Жданов. 

Он напомнил о взрывах в приграничных с Украиной областях РФ. По мнению эксперта, эти взрывы могли быть организованы российскими спецслужбами, "потому что нужно декоммунизировать Украину". Таким образом, регионы РФ готовили к объявлению военного положения и всеобщей мобилизации, предположил Жданов. 

"Но они даже на это не решились. Все прекратилось, сегодня все спокойно. Да, там есть хлопки в небе, тренируется их ПВО. Да, в Курскую и Брянскую области зашли по одной батальонно-тактической группе и местным жителям сказали: "Видите, мы вас будем защищать, не бойтесь". Настроение в социуме оказалось на уровне паники. А теперь представьте, если они объявят по всей стране [военное положение]. И что тогда? А если реваншистские силы или кланы начнут еще внутренние распри, то не факт, что вертикаль власти удержится", – добавил Жданов.  

Скрытая мобилизация в РФ "идет полным ходом", отметил эксперт. 

"Она начинает сбавлять обороты, им уже не хватает даже этой скрытой мобилизации. Тут несколько факторов: первый – все понимают, что это настоящая война, второй – сегодня в РФ вряд ли в какой-то компании среди молодежи найдется человек, у которого кто-то не погиб или не ранен на этой войне [...] Плюс сегодня огромная проблема с увольнениями, РФ не отпускает с войны. Сейчас идет волна окончания контрактов, и знаете, что они придумали, чтобы не отпускать их домой по окончании контракта? Предложили отпуск 7–10 суток. Но для того, чтобы поехать в отпуск на 10 суток, военнослужащий должен подписать согласие на бессрочное продление контракта. Представляете, как это мотивирует? – сказал он. – С моральным духом у них довольно плохо. И, что положительно для нас, идет тенденция к его ухудшению". 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Весной 2022 года в РФ на фоне сообщений о возможном объявлении всеобщей мобилизации (СМИ писали, что это произойдет 9 мая) начались массовые поджоги военкоматов. Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью российскому юристу и блогеру Марку Фейгину рассказывал 3 мая, что военкоматы "горят по всей России". "Реально несколько десятков случаев уже. И везде на стеночках оставляют буквы L", – заявил он. Буква L, по словам Арестовича, – символ, который использует легион "Свобода России". Этот легион состоит из россиян, которые воюют за Украину.

Путин на параде 9 мая не объявил мобилизацию, но поджоги не прекратились.

Только в период с 24 февраля до 5 мая произошло не менее шести таких случаев, хотя, по подсчетам "Русской службы ВВС", за весь 2021 год их было три, причем в двух из этих случаев горели неэксплуатируемые здания. Всего, по подсчетам российских СМИ на 18 июня, за время полномасштабного вторжения РФ в Украину произошло 18 поджогов военкоматов

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, военные, мобилизация, российская пропаганда, Брянская область, война России против Украины, Олег Жданов, Курская область
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