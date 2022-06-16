Резников надеется, что число жертв российского вторжения в Украину "не превышает 100 тыс."

Резников сказал, что не согласен с последней оценкой разведки США о том, что с момента начала войны потери армии России в Украине составляют 16 тыс. человек. По его мнению, цифра значительно выше.
Говоря о жертвах в Украине, министр обороны отказался назвать точные данные. Но ответил, что "надеется", что эта цифра не превышает 100 тыс. человек.
По состоянию на 15 июня Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (OHCHR) зафиксировало 4452 убитых после вторжения, из них 280 детей. В Донецкой и Луганской областях, где идут интенсивные бои и бомбардировки, погибли 2583 человека из общего числа зарегистрированных. OHCHR считает, что фактические цифры "значительно выше".
Потери личного состава российских оккупантов после полномасштабного вторжения РФ в Украину составляют около 32 950 военных. Об этом 16 июня сообщил в Facebook Генштаб Вооруженных сил Украины.
Потери Вооруженных сил Украины в войне, которую 24 февраля начала РФ, составляют от 100 до 200 человек в день, заявил 9 июня в эфире программы Newshour на BBC советник главы Офиса президента Украины (ОПУ) Михаил Подоляк.
По разным оценкам, в ходе боев за Мариуполь погибли от 20 до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.