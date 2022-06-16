Резников надеется, что число жертв российского вторжения в Украину "не превышает 100 тыс."

Резников заявил, что из-за агрессии РФ в Украине погибли десятки тысяч человек Фото:ЕРА

Резников сказал, что не согласен с последней оценкой разведки США о том, что с момента начала войны потери армии России в Украине составляют 16 тыс. человек. По его мнению, цифра значительно выше.

Говоря о жертвах в Украине, министр обороны отказался назвать точные данные. Но ответил, что "надеется", что эта цифра не превышает 100 тыс. человек.

По состоянию на 15 июня Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (OHCHR) зафиксировало 4452 убитых после вторжения, из них 280 детей. В Донецкой и Луганской областях, где идут интенсивные бои и бомбардировки, погибли 2583 человека из общего числа зарегистрированных. OHCHR считает, что фактические цифры "значительно выше".