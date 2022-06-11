Арестович назвал число погибших украинских военных

"У нас в начале конфликта погибало 100 в сутки в среднем. Но в российской армии 1000 в сутки погибали в первые 20–30 дней. Сейчас 200–300 погибают, не меньше", – рассказал советник главы ОП.
Фейгин спросил, можно ли, исходя из подсчетов Арестовича, сказать, что украинская армия потеряла до 10 тыс. бойцов.
"Да, где-то так", – ответил он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Президент Украины Владимир Зеленский говорил 22 мая, что на востоке Украины может погибать от 50 до 100 военных каждый день. Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил 9 июня, что на нынешнем этапе войны России против Украины до 100 украинских военнослужащих гибнут и до 500 получают ранения ежедневно.
По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, потери Вооруженных сил Украины в войне составляют от 100 до 200 человек в день. Общего числа погибших украинских военных власти Украины не обнародовали.