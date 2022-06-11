Арестович назвал число погибших украинских военных

Арестович: У нас в начале конфликта погибало 100 в сутки в среднем Фото: Олексій Арестович / Facebook

"У нас в начале конфликта погибало 100 в сутки в среднем. Но в российской армии 1000 в сутки погибали в первые 20–30 дней. Сейчас 200–300 погибают, не меньше", – рассказал советник главы ОП.

Фейгин спросил, можно ли, исходя из подсчетов Арестовича, сказать, что украинская армия потеряла до 10 тыс. бойцов.

"Да, где-то так", – ответил он.

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