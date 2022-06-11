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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Арестович назвал число погибших украинских военных

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Арестович: У нас в начале конфликта погибало 100 в сутки в среднем
Арестович: У нас в начале конфликта погибало 100 в сутки в среднем
Фото: Олексій Арестович / Facebook

По подсчетам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, с начала полномасштабной войны Украина потеряла около 10 тыс. военных. Об этом Арестович рассказал 10 июня в разговоре с российским юристом, правозащитником Марком Фейгиным.

"У нас в начале конфликта погибало 100 в сутки в среднем. Но в российской армии 1000 в сутки погибали в первые 20–30 дней. Сейчас 200–300 погибают, не меньше", – рассказал советник главы ОП.

Фейгин спросил, можно ли, исходя из подсчетов Арестовича, сказать, что украинская армия потеряла до 10 тыс. бойцов.

"Да, где-то так", – ответил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский говорил 22 мая, что на востоке Украины может погибать от 50 до 100 военных каждый день. Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил 9 июня, что на нынешнем этапе войны России против Украины до 100 украинских военнослужащих гибнут и до 500 получают ранения ежедневно. 

По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, потери Вооруженных сил Украины в войне составляют от 100 до 200 человек в день. Общего числа погибших украинских военных власти Украины не обнародовали.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: война, Алексей Арестович, ВСУ, война России против Украины, погибшие, Офис президента Украины
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