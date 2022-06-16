Великобритания ввела санкции против патриарха Кирилла

Санкции против патриарха Кирилла ввели "за поддержку и одобрение путинской войны" Фото: EPA

Санкции против патриарха ввели "за поддержку и одобрение путинской войны".

В целом новый санкционный список против РФ объявлен за варварское обращение с детьми в Украине, отметили в пресс-службе. Они, в частности, введены против уполномоченного по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой за ее предполагаемую причастность к принудительному перемещению и усыновлению украинских детей.

"Львову-Белову обвиняют в том, что она позволила насильственно вывезти 2 тыс. уязвимых детей из Луганской и Донецкой областей, а также организовала новую политику, направленную на их принудительное усыновление в России", – говорится в сообщении.

Санкции также введены против депутата Мосгордумы и члена путинской политической элиты Сергея Севостьянова – "за публичную поддержку путинской войны в Украине"; против Алексея Исайкина, президента и члена совета директоров группы компаний "Волга-Днепр" – российской транспортной компании со значительными воздушными перевозками, которая заключила контракт с правительством России на создание воздушных мостов для перевозки критически важных грузов.

"Четыре военных полковника из 64-й отдельной мотострелковой бригады – подразделения, которое, как известно, убивало, насиловало и пытало мирных жителей в Буче, – также были подвергнуты санкциям за роль бригады в Украине", – говорится в сообщении.

Кроме этого, санкции ввели против членов "Комитета спасения за мир и порядок" – организации, сотрудничающей с российскими оккупантами в Херсонской области.

"Мы не устанем защищать свободу и демократию и оказывать давление на Путина, пока Украина не добьется успеха. Союзники Путина по-прежнему предпочитают закрывать глаза на предполагаемые военные преступления и поддерживать его кровавое наступление", – заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

Война России против Украины. Главное (обновляется)