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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Великобритания ввела санкции против патриарха Кирилла

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Санкции против патриарха Кирилла ввели "за поддержку и одобрение путинской войны"
Санкции против патриарха Кирилла ввели "за поддержку и одобрение путинской войны"
Фото: EPA

Великобритания 16 июня объявила о введении санкций против предстоятеля Русской православной церкви патриарха Кирилла. Об этом сообщается на сайте британского правительства.

Санкции против патриарха ввели "за поддержку и одобрение путинской войны".

В целом новый санкционный список против РФ объявлен за варварское обращение с детьми в Украине, отметили в пресс-службе. Они, в частности, введены против уполномоченного по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой за ее предполагаемую причастность к принудительному перемещению и усыновлению украинских детей.

"Львову-Белову обвиняют в том, что она позволила насильственно вывезти 2 тыс. уязвимых детей из Луганской и Донецкой областей, а также организовала новую политику, направленную на их принудительное усыновление в России", – говорится в сообщении.

Санкции также введены против депутата Мосгордумы и члена путинской политической элиты Сергея Севостьянова – "за публичную поддержку путинской войны в Украине"; против Алексея Исайкина,  президента и члена совета директоров группы компаний "Волга-Днепр" – российской транспортной компании со значительными воздушными перевозками, которая заключила контракт с правительством России на создание воздушных мостов для перевозки критически важных грузов.

"Четыре военных полковника из 64-й отдельной мотострелковой бригады – подразделения, которое, как известно, убивало, насиловало и пытало мирных жителей в Буче, – также были подвергнуты санкциям за роль бригады в Украине", – говорится в сообщении.

Кроме этого, санкции ввели против членов "Комитета спасения за мир и порядок" – организации, сотрудничающей с российскими оккупантами в Херсонской области.

"Мы не устанем защищать свободу и демократию и оказывать давление на Путина, пока Украина не добьется успеха. Союзники Путина по-прежнему предпочитают закрывать глаза на предполагаемые военные преступления и поддерживать его кровавое наступление", – заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Патриарх РПЦ Кирилл поддержал военное вторжение России в Украину. В своей проповеди в начале марта он оправдал вторжение якобы защитой жителей Донбасса.

О том, что глава РПЦ есть в санкционном списке ЕС, в начале мая сообщали западные СМИ.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил тогда, что не поддержит санкции против него. По мнению Орбана, внесение Кирилла в санкционный список затрагивает вопрос религиозной свободы общин в Венгрии, "которая является священной".

Bloomberg 1 июня сообщило, что из-за позиции Венгрии относительно санкций против главы РПЦ согласование пакета в очередной раз заблокировано

2 июня послы ЕС утвердили шестой пакет санкций против России. 3 июня санкционный пакет утвердил Европейский совет, позже он был опубликован в официальном журнале ЕС. Против Кирилла санкции пока не ввели.

Теги: Владимир Путин, РПЦ, Великобритания, патриарх Кирилл, санкции, дети, Буча, война России против Украины, Лиз Трасс
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