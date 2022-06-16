Великобритания ввела санкции против патриарха Кирилла

Санкции против патриарха ввели "за поддержку и одобрение путинской войны".
В целом новый санкционный список против РФ объявлен за варварское обращение с детьми в Украине, отметили в пресс-службе. Они, в частности, введены против уполномоченного по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой за ее предполагаемую причастность к принудительному перемещению и усыновлению украинских детей.
"Львову-Белову обвиняют в том, что она позволила насильственно вывезти 2 тыс. уязвимых детей из Луганской и Донецкой областей, а также организовала новую политику, направленную на их принудительное усыновление в России", – говорится в сообщении.
Санкции также введены против депутата Мосгордумы и члена путинской политической элиты Сергея Севостьянова – "за публичную поддержку путинской войны в Украине"; против Алексея Исайкина, президента и члена совета директоров группы компаний "Волга-Днепр" – российской транспортной компании со значительными воздушными перевозками, которая заключила контракт с правительством России на создание воздушных мостов для перевозки критически важных грузов.
"Четыре военных полковника из 64-й отдельной мотострелковой бригады – подразделения, которое, как известно, убивало, насиловало и пытало мирных жителей в Буче, – также были подвергнуты санкциям за роль бригады в Украине", – говорится в сообщении.
Кроме этого, санкции ввели против членов "Комитета спасения за мир и порядок" – организации, сотрудничающей с российскими оккупантами в Херсонской области.
"Мы не устанем защищать свободу и демократию и оказывать давление на Путина, пока Украина не добьется успеха. Союзники Путина по-прежнему предпочитают закрывать глаза на предполагаемые военные преступления и поддерживать его кровавое наступление", – заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Патриарх РПЦ Кирилл поддержал военное вторжение России в Украину. В своей проповеди в начале марта он оправдал вторжение якобы защитой жителей Донбасса.
О том, что глава РПЦ есть в санкционном списке ЕС, в начале мая сообщали западные СМИ.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил тогда, что не поддержит санкции против него. По мнению Орбана, внесение Кирилла в санкционный список затрагивает вопрос религиозной свободы общин в Венгрии, "которая является священной".
Bloomberg 1 июня сообщило, что из-за позиции Венгрии относительно санкций против главы РПЦ согласование пакета в очередной раз заблокировано.
2 июня послы ЕС утвердили шестой пакет санкций против России. 3 июня санкционный пакет утвердил Европейский совет, позже он был опубликован в официальном журнале ЕС. Против Кирилла санкции пока не ввели.