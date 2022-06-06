Митрополит УПЦ МП – патриарху Кириллу: "Благодарим" за ваше благословение на кровопролитие, это так не прощается

Об этом он сказал 5 июня во время воскресной проповеди, она опубликована на YouTube-канале "Bucovina Ortodoxă - Православная Буковина".
"Я сегодня хочу "поблагодарить от всей души" патриарха Кирилла, Московского и всея Руси. Ваше Святейшество, "благодарим" за ваше благословение, за то, что погибают люди и проливается кровь. За то, что вы бомбите наши церкви и монастыри. За то, что вы убиваете наших монахов, наших священников. "Благодарим", Ваше Святейшество, за "большое и великое" ваше благословение на кровопролитие", – сказал митрополит Лонгин.
По его словам, "это безбожие".
"Кто-то будет отвечать за эту кровь пролитую, за материнские слезы, за детей, оставшихся сиротами. Вы будете отвечать, благословляющие войну, кровопролитие... Вы ответите перед Богом… за каждую материнскую слезинку, за каждую свежую могилку. Это так не прощается", – отметил митрополит Лонгин.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
УПЦ МП – часть Русской православной церкви (РПЦ), она официально имеет статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии".
В первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрий опубликовал обращение к пастве, в котором осудил агрессивные действия РФ, поддержал Вооруженные силы Украины и призвал руководство России остановить "это кровавое безумие".
Патриарх РПЦ Кирилл поддержал военное вторжение России в Украину. В своей проповеди в начале марта он оправдал вторжение якобы защитой жителей Донбасса.
Духовенство Сумской епархии УПЦ МП из-за этого отказалось упоминать имя Кирилла. 10 апреля протоиерей УПЦ МП Андрей Пинчук сообщил в Facebook, что 190 священников УПЦ МП потребовали отдать его под церковный трибунал из-за поддержки войны в Украине.
12 мая УПЦ МП собрала синод, по итогам которого заявила, что вторжение России стало следствием "ошибочной религиозной политики" пятого президента Украины Петра Порошенко, а также "разрушительной идеологии так называемой Православной церкви Украины".
На соборе 27 мая УПЦ МП заявила о своей независимости (внесла изменения в устав) и выразила несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, который поддержал вторжение РФ в Украину, однако не осудила его.
В Православной церкви Украины считают, что изменение устава – это "попытка скрыть то, что УПЦ остается в юрисдикции Московского патриархата".