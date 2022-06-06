Митрополит УПЦ МП – патриарху Кириллу: "Благодарим" за ваше благословение на кровопролитие, это так не прощается

Отвечать за пролитую кровь в Украине будут благословляющие войну, отметил митрополит Лонгин Фото: Центр інформації УПЦ / Facebook

Об этом он сказал 5 июня во время воскресной проповеди, она опубликована на YouTube-канале "Bucovina Ortodoxă - Православная Буковина".

"Я сегодня хочу "поблагодарить от всей души" патриарха Кирилла, Московского и всея Руси. Ваше Святейшество, "благодарим" за ваше благословение, за то, что погибают люди и проливается кровь. За то, что вы бомбите наши церкви и монастыри. За то, что вы убиваете наших монахов, наших священников. "Благодарим", Ваше Святейшество, за "большое и великое" ваше благословение на кровопролитие", – сказал митрополит Лонгин.

По его словам, "это безбожие".

"Кто-то будет отвечать за эту кровь пролитую, за материнские слезы, за детей, оставшихся сиротами. Вы будете отвечать, благословляющие войну, кровопролитие... Вы ответите перед Богом… за каждую материнскую слезинку, за каждую свежую могилку. Это так не прощается", – отметил митрополит Лонгин.

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