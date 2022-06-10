Глава МИД Литвы рассказал, как патриарха Кирилла исключили из нового санкционного списка ЕС

"Есть четкий пакет доказательств того, что патриарх Кирилл причастен и был вовлечен. Потому что без доказательств его даже не вносили бы туда. Это одобрили послы всех 27 государств и, что самое интересное, лидеры 27 государств", – сказал он.
Ландсбергис сказал, то патриарха исключили из списка "решением руководства, перед самым выходом правового документа".
"Ну, конечно, даже политическое соглашение было найдено. Не знаю по каким причинам [он был исключен из списка], ответить не могу. Но это позволяет говорить о том, что у нас есть правовая основа, практически был политический консенсус, поэтому мы можем попробовать поискать заново", – сказал глава МИД.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Патриарх РПЦ Кирилл поддержал военное вторжение России в Украину. В своей проповеди в начале марта он оправдал вторжение якобы защитой жителей Донбасса.
О том, что глава РПЦ есть в санкционном списке ЕС, в начале мая сообщали западные СМИ.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил тогда, что не поддержит санкции против него. По мнению Орбана, внесение Кирилла в санкционный список затрагивает вопрос религиозной свободы общин в Венгрии, "которая является священной".
Bloomberg 1 июня сообщило, что из-за позиции Венгрии относительно санкций против главы РПЦ согласование пакета в очередной раз заблокировано.
2 июня послы ЕС утвердили шестой пакет санкций против России. 3 июня санкционный пакет утвердил Европейский совет, позже он был опубликован в официальном журнале ЕС. Против Кирилла санкции пока не ввели.