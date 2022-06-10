Глава МИД Литвы рассказал, как патриарха Кирилла исключили из нового санкционного списка ЕС

Санкции против патриарха Кирилла пока не ввели Фото: EPA

"Есть четкий пакет доказательств того, что патриарх Кирилл причастен и был вовлечен. Потому что без доказательств его даже не вносили бы туда. Это одобрили послы всех 27 государств и, что самое интересное, лидеры 27 государств", – сказал он.

Ландсбергис сказал, то патриарха исключили из списка "решением руководства, перед самым выходом правового документа".

"Ну, конечно, даже политическое соглашение было найдено. Не знаю по каким причинам [он был исключен из списка], ответить не могу. Но это позволяет говорить о том, что у нас есть правовая основа, практически был политический консенсус, поэтому мы можем попробовать поискать заново", – сказал глава МИД.

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