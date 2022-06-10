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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Глава МИД Литвы рассказал, как патриарха Кирилла исключили из нового санкционного списка ЕС

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Санкции против патриарха Кирилла пока не ввели
Санкции против патриарха Кирилла пока не ввели
Фото: EPA

Патриарх Русской православной церкви Кирилл (Владимир Гундяев) был исключен из санкционного списка Евросоюза перед самым выходом документа о шестом пакете санкций против России. Об этом сообщил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис журналистам в Сейме 9 июня, пишет Delfi.

"Есть четкий пакет доказательств того, что патриарх Кирилл причастен и был вовлечен. Потому что без доказательств его даже не вносили бы туда. Это одобрили послы всех 27 государств и, что самое интересное, лидеры 27 государств", – сказал он.

Ландсбергис сказал, то патриарха исключили из списка "решением руководства, перед самым выходом правового документа".

"Ну, конечно, даже политическое соглашение было найдено. Не знаю по каким причинам [он был исключен из списка], ответить не могу. Но это позволяет говорить о том, что у нас есть правовая основа, практически был политический консенсус, поэтому мы можем попробовать поискать заново", – сказал глава МИД.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Патриарх РПЦ Кирилл поддержал военное вторжение России в Украину. В своей проповеди в начале марта он оправдал вторжение якобы защитой жителей Донбасса.

О том, что глава РПЦ есть в санкционном списке ЕС, в начале мая сообщали западные СМИ.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил тогда, что не поддержит санкции против него. По мнению Орбана, внесение Кирилла в санкционный список затрагивает вопрос религиозной свободы общин в Венгрии, "которая является священной".

Bloomberg 1 июня сообщило, что из-за позиции Венгрии относительно санкций против главы РПЦ согласование пакета в очередной раз заблокировано

2 июня послы ЕС утвердили шестой пакет санкций против России. 3 июня санкционный пакет утвердил Европейский совет, позже он был опубликован в официальном журнале ЕС. Против Кирилла санкции пока не ввели.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, РПЦ, патриарх Кирилл, Литва, санкции, Габриэлюс Ландсбергис, война России против Украины, Евросоюз
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