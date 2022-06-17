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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ за сутки уничтожили 200 оккупантов, два российских самолета и один вертолет – Генштаб

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Наибольшие потери противник понес на бахмутском направлении
Наибольшие потери противник понес на бахмутском направлении
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Потери среди личного состава российских оккупантов после полномасштабного вторжения в Украину достигли около 33 150 военных. Об этом 17 июня сообщил в Facebook Генштаб Вооруженных сил Украины.

За минувшие сутки ВСУ уничтожили около 200 оккупантов.

Другие потери противника составили:

  • танки –1456 (+7);
  • боевые бронированные машины – 3563 (+18);
  • артиллерийские системы – 734 (+5);
  • РСЗО/MLRS – 233 (+3);
  • средства ПВО – 97;
  • самолеты – 215 (+2);
  • вертолеты – 180 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 593 (+2);
  • крылатые ракеты – 129;
  • корабли/катера – 13;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 2496 (+2);
  • специальная техника – 55.

"Наибольшие потери противник понес на бахмутском направлении. Данные уточняются", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/341782608134824

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

О вторжении российских войск в Украину президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В РФ войну называют "спецоперацией".

В начале апреля Вооруженные силы Украины вытеснили оккупантов из северных областей страны, бои продолжаются в Харьковской области, на Донбассе и на юге.

Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, Вооруженные силы Украины, ВСУ, война России против Украины, потери России
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