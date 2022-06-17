ВСУ за сутки уничтожили 200 оккупантов, два российских самолета и один вертолет – Генштаб

За минувшие сутки ВСУ уничтожили около 200 оккупантов.
Другие потери противника составили:
"Наибольшие потери противник понес на бахмутском направлении. Данные уточняются", – говорится в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
О вторжении российских войск в Украину президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В РФ войну называют "спецоперацией".
В начале апреля Вооруженные силы Украины вытеснили оккупантов из северных областей страны, бои продолжаются в Харьковской области, на Донбассе и на юге.