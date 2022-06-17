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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В результате ракетного удара оккупантов по Николаеву погиб один человек, шесть ранены – Ким

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Ким сообщил, что от ракетного удара пострадало четыре многоэтажных дома и обьект инфраструктуры
Ким сообщил, что от ракетного удара пострадало четыре многоэтажных дома и обьект инфраструктуры
Фото: Віталій Кім - голова Миколаївської ОДА / Facebook

В результате ракетного удара российских оккупантов по Николаеву утром 17 июня погиб один человек, еще шесть пострадали. Об этом написал в Facebook глава областной военной администрации Виталий Ким.

"От ракетного удара утром в Николаеве пострадало четыре жилых многоэтажных дома и обьект инфраструктуры. На данный момент один погибший и шесть раненных (из них один ребенок). Ведутся спасательные работы", – сообщил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/VitaliiKimODA/posts/399002202253767

Контекст:

Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня вторжения, с 24 февраля. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.

По словам генерал-майора Дмитрия Марченко, который в феврале – марте руководил обороной Николаева, оккупанты планировали захватить Николаев по сценарию Мариуполя Донецкой области.

16 марта Ким сообщил, что в области украинские военные "отодвинули линию фронта". 7 апреля Ким заявил, что в Николаевской области, за исключением нескольких сел на юге, оккупантов почти не осталось. В мае Ким сообщил, что российские военные контролируют Снигиревку (Баштанский район) и прилегающие к ней села.

Оккупанты продолжают активно обстреливать Николаев и населенные пункты области, власти города постоянно сообщают о новых жертвах и пострадавших.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Николаев, обстрелы, война России против Украины, ракеты, пострадавшие
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