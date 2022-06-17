Украинская авиация нанесла удары по скоплениям оккупантов в Херсонской области – Генштаб ВСУ

Данные о потерях захватчиков в результате обстрела в Генштабе не предоставили.
На славянском направлении противник сосредоточивает основные усилия на продолжении наступления на Славянск. Враг пытался взять под полный контроль населенный пункт Богородичное, однако украинские военные успешно отразили штурм.
"На северодонецком направлении оккупанты продолжают огневое влияние из ствольной и реактивной артиллерии по подразделениям наших войск. Нанесли авиаудар по населенному пункту Устиновка. Продолжаются боевые действия за полный контроль над городом Северодонецк. Противник совершает перемещение на направление дополнительных подразделений реактивной артиллерии", – говорится в сообщении.
На бахмутском направлении ВСУ отразили штурм россиян возле Золотого. Враг вынужден был отступить.
"Оккупанты попытались выдвинуться в направлении населенных пунктов Васильевка и Берестовое. Наши воины нанесли огневое поражение и заставили врага бежать", – отметили в Генштабе.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В начале апреля российские войска были изгнаны Вооруженными силами Украины из северных областей страны. Сейчас наиболее активные бои ведутся на Донбассе и в Харьковской области, в южной части Украины оккупанты перешли к оборонительным действиям.
11 июня горсовет Херсона сообщил, что ВСУ проводят контрнаступление на трех направлениях в Херсонской области.
В частности, 14 июня украинские военные уничтожили склад боеприпасов россиян во временно оккупированной Новой Каховке.