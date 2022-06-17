Украинская авиация нанесла удары по скоплениям оккупантов в Херсонской области – Генштаб ВСУ

11 июня горсовет Херсона сообщал, что ВСУ проводят контрнаступление на трех направлениях в Херсонской области Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Данные о потерях захватчиков в результате обстрела в Генштабе не предоставили.

На славянском направлении противник сосредоточивает основные усилия на продолжении наступления на Славянск. Враг пытался взять под полный контроль населенный пункт Богородичное, однако украинские военные успешно отразили штурм.

"На северодонецком направлении оккупанты продолжают огневое влияние из ствольной и реактивной артиллерии по подразделениям наших войск. Нанесли авиаудар по населенному пункту Устиновка. Продолжаются боевые действия за полный контроль над городом Северодонецк. Противник совершает перемещение на направление дополнительных подразделений реактивной артиллерии", – говорится в сообщении.

На бахмутском направлении ВСУ отразили штурм россиян возле Золотого. Враг вынужден был отступить.

"Оккупанты попытались выдвинуться в направлении населенных пунктов Васильевка и Берестовое. Наши воины нанесли огневое поражение и заставили врага бежать", – отметили в Генштабе.

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