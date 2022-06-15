ВСУ уничтожили российский склад боеприпасов в оккупированной Новой Каховке – Херсонская ОВА

"В обед наши Вооруженные силы очень точечно и целенаправленно ударили по составу боеприпасов и центру ремонта военной техники, который находился в Новой Каховке в одном из промышленных районов. Туда прилетело очень четко. Детонировало с обеда и до позднего вечера", – сказал он.
По словам Хланя, у украинских войск в Херсонской области уже вторую неделю есть тактические успехи и "плавное продвижение по всей линии фронта", которое должно перерасти в контрнаступление.
14 июня местные жители публиковали в соцсетях видео большого пожара и дыма в Новой Каховке.
В сводке оперативного командования "Південь" по итогам 14 июня говорилось, что в зоне ответственности командования за день было уничтожено два склада боеприпасов оккупантов. Где именно они находились, в командовании не уточнили.
В начале апреля российские войска были изгнаны Вооруженными силами Украины из северных областей страны. Сейчас наиболее активные бои ведутся на Донбассе и в Харьковской области, в южной части Украины оккупанты перешли к оборонительным действиям.
11 июня горсовет Херсона сообщил, что ВСУ проводят контрнаступление на трех направлениях в Херсонской области.