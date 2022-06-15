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ВСУ уничтожили российский склад боеприпасов в оккупированной Новой Каховке – Херсонская ОВА

 
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Боеприпасы на складе, по данным Херсонской ОВА, детонировали до позднего вечера 14 июня
Боеприпасы на складе, по данным Херсонской ОВА, детонировали до позднего вечера 14 июня
Скриншот: Ukrainian Military YouTube / YouTube

Украинские военные 14 июня уничтожили состав боеприпасов россиян во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области. Об этом сообщил советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань в эфире телемарафона, фрагмент видео он опубликовал в своем YouTube.

"В обед наши Вооруженные силы очень точечно и целенаправленно ударили по составу боеприпасов и центру ремонта военной техники, который находился в Новой Каховке в одном из промышленных районов. Туда прилетело очень четко. Детонировало с обеда и до позднего вечера", – сказал он.

По словам Хланя, у украинских войск в Херсонской области уже вторую неделю есть тактические успехи и "плавное продвижение по всей линии фронта", которое должно перерасти в контрнаступление.

14 июня местные жители публиковали в соцсетях видео большого пожара и дыма в Новой Каховке. 

ВИДЕО
Видео: Ukrainian Military YouTube / YouTube
ВИДЕО
Видео: Нравится, не нравится – терпи, рашка / YouTube

В сводке оперативного командования "Південь" по итогам 14 июня говорилось, что в зоне ответственности командования за день было уничтожено два склада боеприпасов оккупантов. Где именно они находились, в командовании не уточнили. 

Контекст:

В начале апреля российские войска были изгнаны Вооруженными силами Украины из северных областей страны. Сейчас наиболее активные бои ведутся на Донбассе и в Харьковской области, в южной части Украины оккупанты перешли к оборонительным действиям.

11 июня горсовет Херсона сообщил, что ВСУ проводят контрнаступление на трех направлениях в Херсонской области.

Теги: взрыв, Херсонская область, боеприпасы, Херсонская ОГА, война России против Украины, Новая Каховка
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