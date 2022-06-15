ВСУ уничтожили российский склад боеприпасов в оккупированной Новой Каховке – Херсонская ОВА

Боеприпасы на складе, по данным Херсонской ОВА, детонировали до позднего вечера 14 июня Скриншот: Ukrainian Military YouTube / YouTube

"В обед наши Вооруженные силы очень точечно и целенаправленно ударили по составу боеприпасов и центру ремонта военной техники, который находился в Новой Каховке в одном из промышленных районов. Туда прилетело очень четко. Детонировало с обеда и до позднего вечера", – сказал он.

По словам Хланя, у украинских войск в Херсонской области уже вторую неделю есть тактические успехи и "плавное продвижение по всей линии фронта", которое должно перерасти в контрнаступление.

14 июня местные жители публиковали в соцсетях видео большого пожара и дыма в Новой Каховке.

ВИДЕО

Видео: Ukrainian Military YouTube / YouTube

ВИДЕО

Видео: Нравится, не нравится – терпи, рашка / YouTube

В сводке оперативного командования "Південь" по итогам 14 июня говорилось, что в зоне ответственности командования за день было уничтожено два склада боеприпасов оккупантов. Где именно они находились, в командовании не уточнили.