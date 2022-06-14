В Брянской области России прозвучал взрыв, есть раненые – губернатор

По неподтвержденной информации, удар пришелся в военную базу и задел часть жилого комплекса в Клинцах Фото: Подслушано Клинцы (region_32) / Telegram

На видео виден дым, поднявшийся на месте взрыва. Автор ролика также утверждает, что видел летящие вертолеты.

Богомаз заявил, что этот взрыв – следствие обстрела территории села Займище городского округа Клинцы. По его словам, повреждено несколько жилых домов, ранения получили четыре человека.

"Подслушано Клинцы" утверждает, что удар пришелся на военную базу и задел часть жилого комплекса в Клинцах.

Канал также указывает, что в некоторых районах города отключалось электричество и водоснабжение, перестали работать светофоры, в домах выбило окна.