В Брянской области России прозвучал взрыв, есть раненые – губернатор

На видео виден дым, поднявшийся на месте взрыва. Автор ролика также утверждает, что видел летящие вертолеты.
Богомаз заявил, что этот взрыв – следствие обстрела территории села Займище городского округа Клинцы. По его словам, повреждено несколько жилых домов, ранения получили четыре человека.
"Подслушано Клинцы" утверждает, что удар пришелся на военную базу и задел часть жилого комплекса в Клинцах.
Канал также указывает, что в некоторых районах города отключалось электричество и водоснабжение, перестали работать светофоры, в домах выбило окна.
В пограничных регионах России последние месяцы регулярно случаются взрывы и пожары. Например, 29 марта под Белгородом произошли взрывы на складе с боеприпасами. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял, что причиной стал пожар.
В ночь на 1 апреля в Белгороде начался пожар на нефтебазе, которая принадлежит "Роснефти". Гладков утверждал, что пожар начался "вследствие авиаудара с двух вертолетов Вооруженных сил Украины, которые зашли на территорию России на низкой высоте".
Министерство обороны Украины и глава МИД Дмитрий Кулеба не подтвердили и не опровергли информацию о причастности Украины. Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович подчеркнул, что всю ответственность за происходящее на территории РФ несет ее руководство.
14 апреля ФСБ сообщила, что якобы ВСУ нанесли ракетный удар по Брянской области и обстреляли из минометов пункт пропуска "Новые Юрковичи" и пограничный населенный пункт Климово. Госпогранслужба Украины опровергла обвинения РФ, а СБУ опубликовали перехват, в котором оккупанты признаются, что сами обстреливают свои же территории, чтобы обвинить Украину.