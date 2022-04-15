"Это наши херачат". В перехваченном СБУ разговоре оккупанты признались, что сами обстреляли деревню в Брянской области

"РФ сама обстреляла деревню Климово в Брянской области, хотя и обвинила в этом Украину. Это подтверждают свежие перехваты телефонных разговоров оккупантов, которые находятся в распоряжении СБУ", – говорится в сообщении.
В разговоре с оккупантом его жена спрашивает об обстреле в Брянской области, на что тот отвечает: "Это наши херачат. Так надо. Так делают для того, чтобы, типа, хохлы провоцируют. И вот поэтому попадают".
Россиянин проводит аналогии действий армии РФ с войной в Чечне.
"Такая же херня была и в чеченскую войну. Квартиры взрывали в Москве, типа, что это террористы. На самом деле это ФСБшники. Просто сейчас они (украинская армия. – "ГОРДОН") никак не могли достреливать с такого расстояния до Климово", – говорит оккупант, который, по данным СБУ, находится в Донецкой области.
Россиянин сообщает жене, что у них "нет пехоты" и что он решил написать рапорт об отказе от участия в боевых действиях в Украине. На ее вопрос, не обвинят ли его в дезертирстве, оккупант уверяет, что нет, только "отношение будет плохое".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
14 апреля ФСБ сообщила, что якобы ВСУ нанесли ракетный удар по Брянской области и обстреляли из минометов пункт пропуска "Новые Юрковичи" и пограничный населенный пункт Климово. В российском минздраве заявляли о семи пострадавших в результате обстрела.
Госпогранслужба Украины опровергла обвинения РФ в обстрелах российских приграничных регионов, назвав их фейковими сообщениями.
В Центре противодействия дезинформации при СНБО, комментируя инциденты на границе с РФ, заявили в Telegram, что спецслужбы России "приступили к реализации плана по проведению терактов для нагнетания антиукраинской истерии".
По данным украинской разведки, в РФ планируют нанесение ракетно-бомбовых ударов по Белгороду или одному из городов Крыма, чтобы обвинить Вооруженные силы Украины и добровольческие батальоны и создать эмоциональную картину "зверств украинских националистов".