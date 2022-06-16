ВСУ успешно отразили штурм оккупантов в направлении Долины и Берестового – Генштаб

Украинские воины отбили штурм оккупантов в направлении Долины, противник отошел, отметили в Генштабе ВСУ (фото иллюстративное) Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Об этом 16 июня в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"На славянском направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы вблизи Мазановки, Краснополья и Дубровного. Украинские воины отразили вражеский штурм в направлении населенного пункта Долина. Противник отошел", – говорится в сообщении.

На донецком направлении оккупанты продолжили обстреливать позиции ВСУ вдоль линии столкновения, сосредоточив основные усилия на северодонецком и бахмутском направлениях.

"На северодонецком направлении враг применял артиллерию и реактивные системы залпового огня (РСЗО) в районах населенных пунктов Северодонецк, Лисичанск, Устиновка, Лоскутовка, Метелкино и Боровское. Нанес авиационный удар по Лоскутовке, – сообщили в Генштабе. – На бахмутском направлении российские оккупанты обстреляли из артиллерии районы населенных пунктов Нью-Йорк, Зайцево, Покровское, Новая Каменка, Яковлевка, Берестовое, Николаевка и Новоивановка. Нанесли авиаудар парой вертолетов Ка-52 по мирному населенному пункту Яковлевка".

Отмечается, что ВСУ "снова успешно отразили штурмовые действия противника в направлении Берестового".

В то же время на лиманском направлении оккупанты не проводили активных наступательных действий. При этом российские захватчики обстреляли из ствольной артиллерии район Стародубовки.

"На авдеевском, кураховском, новопавловском и запорожском направлениях противник пытался вести штурмовые действия с целью недопущения опрокидывания наших войск на другие направления. Совершил обстрелы из минометов, ствольной артиллерии и РСЗО в районах населенных пунктов Марьинка, Новомихайловка, Железнодорожное, Гуляйполе и Волшебное", – рассказали в Генштабе ВСУ.

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