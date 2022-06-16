Российские оккупанты пытаются атаковать в Луганской области на девяти направлениях одновременно – Залужный

"Продолжается упорная борьба за Луганскую область. Противник сосредоточил на севере области свои основные ударные силы и пытается атаковать одновременно на девяти направлениях", – написал главнокомандующий ВСУ.

По словам Залужного, оккупанты ведут наступление с юга на север на направлениях Попасная – Камышеваха и далее на Лисичанск, Попасная – Николаевка, Попасная – Берестовое, с севера на юг – на направлениях Богородичное – Славянск, Изюм – Славянск, ниже – Попасная – Светлодарск, с востока на запад – в направлении Северодонецк – Лисичанск, а также на направлениях Северодонецк – Метьолкино, Тошковка – Камышеваха.

"В целях вытеснения наших войск враг применяет авиацию, реактивные системы залпового огня, артиллерию", – рассказал главнокомандующий ВСУ.

Он отметил, что Северодонецк – это "ключевая точка в системе оборонной операции Луганской области".

"Город не может рассматриваться никак по-другому, – подчеркнул Залужный. – Все, кто сегодня в строю, – герои".

Война России против Украины. Главное (обновляется)