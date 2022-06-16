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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты пытаются атаковать в Луганской области на девяти направлениях одновременно – Залужный

Северодонецк ключевая точка в системе оборонной операции Луганской области, отметил Залужный
Северодонецк – ключевая точка в системе оборонной операции Луганской области, отметил Залужный
Фото: Сергій Гайдай / Facebook

Российские оккупационные войска пытаются одновременно атаковать на девяти направлениях в Луганской области. Об этом 15 июня в Facebook сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный.

"Продолжается упорная борьба за Луганскую область. Противник сосредоточил на севере области свои основные ударные силы и пытается атаковать одновременно на девяти направлениях", – написал главнокомандующий ВСУ.

По словам Залужного, оккупанты ведут наступление с юга на север на направлениях Попасная – Камышеваха и далее на Лисичанск, Попасная – Николаевка, Попасная – Берестовое, с севера на юг – на направлениях Богородичное – Славянск, Изюм – Славянск, ниже – Попасная – Светлодарск, с востока на запад – в направлении Северодонецк – Лисичанск, а также на направлениях Северодонецк – Метьолкино, Тошковка – Камышеваха.

"В целях вытеснения наших войск враг применяет авиацию, реактивные системы залпового огня, артиллерию", – рассказал главнокомандующий ВСУ.

Он отметил, что Северодонецк – это "ключевая точка в системе оборонной операции Луганской области".

"Город не может рассматриваться никак по-другому, – подчеркнул Залужный. – Все, кто сегодня в строю, – герои".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/CinCAFU/posts/332657752363050

Контекст:

О вторжении российских войск в Украину президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В РФ войну называют "спецоперацией".

В начале апреля ВСУ вытеснили оккупантов из северных областей страны, бои продолжаются в Харьковской области, на Донбассе и на юге.

Участок фронта в районе Северодонецка президент Украины Владимир Зеленский называл одним из самых сложных. По его словам, во многом именно в Северодонецке решается судьба украинского Донбасса.

12 июня Залужный проинформировал, что Россия перебросила в Северодонецк семь батальонно-тактических групп, но ВСУ удалось остановить врага

14 июня в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты с помощью артиллерии оттеснили украинских военных из центра Северодонецка.

По данным Генштаба на 15 июня, на северодонецком направлении оккупанты продолжают огневое влияние на позиции сил обороны из ствольной артиллерии и РСЗО. "Подразделения противника ведут штурмовые действия с целью установления полного контроля над Северодонецком, боевые действия продолжаются", – подчеркнули в Генеральном штабе ВСУ.

Теги: Россия, Украина, Луганская область, Славянск, авиация, штурм, Северодонецк, Изюм, оборона, Лисичанск, Николаевка, РСЗО, Попасная, артиллерия, вторжение, Тошковка, Светлодарск, ВСУ, наступление, война России против Украины, Валерий Залужный, российские оккупанты
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