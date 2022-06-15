Пока ВСУ удерживают "Азот", подразделения оккупантов в Северодонецке не могут быть переброшены на другие участки фронта – британская разведка

В ведомстве отметили, что российские захватчики контролируют большую часть города, нанося интенсивные артиллерийские удары.
По информации минобороны Британии, подразделения ВСУ и несколько сотен мирных жителей укрываются в подземных бункерах на территории "Азота" в промышленной зоне города.
"Российские силы, вероятно, будут закреплены на "Азоте" и его окрестностях до тех пор, пока украинские бойцы смогут укрываться под землей. Это, вероятно, временно помешает России перебросить эти подразделения для выполнения задач в других местах", – говорится в сообщении.
В британской разведке добавили, что Россия, скорее всего, изначально не ожидала такого мощного сопротивления со стороны ВСУ.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 15 June 2022— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) June 15, 2022
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Война России против Украины. Главное (обновляется)
Активные бои в районе Северодонецка идут с начала июня. Этот участок фронта президент Украины Владимир Зеленский называл одним из самых сложных. По его словам, во многом именно в Северодонецке решается судьба украинского Донбасса.
12 июня главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный проинформировал, что Россия перебросила в Северодонецк семь батальонно-тактических групп, но ВСУ удалось остановить врага.
Утром 13 июня Генштаб ВСУ сообщил, что российские оккупанты с помощью артиллерии оттеснили подразделения украинских военных из центра Северодонецка.
По информации Генштаба ВСУ на утро 14 июня, оккупанты перебросили к Северодонецку две дополнительные БТГ и пытаются закрепиться в центре города.
15 июня глава Луганской ОВА Сергей Гайдая заявил, что ситуация в Северодонецке становится труднее, однако украинские военные сдерживают врага сразу с трех сторон.