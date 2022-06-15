Пока ВСУ удерживают "Азот", подразделения оккупантов в Северодонецке не могут быть переброшены на другие участки фронта – британская разведка

В минобороны Британии отметили, что российские захватчики контролируют большую часть Северодонецка Фото: Сергій Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА) / Telegram

В ведомстве отметили, что российские захватчики контролируют большую часть города, нанося интенсивные артиллерийские удары.

По информации минобороны Британии, подразделения ВСУ и несколько сотен мирных жителей укрываются в подземных бункерах на территории "Азота" в промышленной зоне города.

"Российские силы, вероятно, будут закреплены на "Азоте" и его окрестностях до тех пор, пока украинские бойцы смогут укрываться под землей. Это, вероятно, временно помешает России перебросить эти подразделения для выполнения задач в других местах", – говорится в сообщении.

В британской разведке добавили, что Россия, скорее всего, изначально не ожидала такого мощного сопротивления со стороны ВСУ.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 15 June 2022



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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/RX2bHMeIEc — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) June 15, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)