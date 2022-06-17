Украинские военные в Черном море поразили российский буксир, который вез оккупантов и вооружение на Змеиный – ВМС ВСУ

"В акватории Черного моря был поражен буксир Черноморского флота "Василий Бех", во время транспортировки им на остров Змеиных боеприпасов, вооружения и личного состава Черноморского флота. Даже наличие на борту зенитно-ракетного комплекса "Тор" не помешало Военно-морским силам ВСУ демилитаризовать российских захватчиков", – говорится в сообщении.
В ВМС отметили, что "Василий Бех" был построен на астраханьском судоремонтном заводе, его приняли в состав Черноморского флота РФ в 2017 году.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
По данным Генштаба Вооруженных сил Украины, по состоянию на 16 июня потери российских оккупантов достигли около 32 950 человек личного состава, 1449 танков, 213 самолетов, 179 вертолетов и 13 кораблей, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".
Остров Змеиный в Черном море временно захвачен российскими оккупантами.