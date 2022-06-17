Украинские военные в Черном море поразили российский буксир, который вез оккупантов и вооружение на Змеиный – ВМС ВСУ

"В акватории Черного моря был поражен буксир Черноморского флота "Василий Бех", во время транспортировки им на остров Змеиных боеприпасов, вооружения и личного состава Черноморского флота. Даже наличие на борту зенитно-ракетного комплекса "Тор" не помешало Военно-морским силам ВСУ демилитаризовать российских захватчиков", – говорится в сообщении.

В ВМС отметили, что "Василий Бех" был построен на астраханьском судоремонтном заводе, его приняли в состав Черноморского флота РФ в 2017 году.