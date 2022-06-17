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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские военные в Черном море поразили российский буксир, который вез оккупантов и вооружение на Змеиный – ВМС ВСУ

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На борту буксира был ЗРК "Тор"
На борту буксира был ЗРК "Тор"
Фото: fleetphoto.ru

Украинские военные поразили в Черном море российский буксир "Василий Бех" с ЗРК "Тор" на борту. Об этом сообщил в Facebook 17 июня пресс-центр Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

"В акватории Черного моря был поражен буксир Черноморского флота "Василий Бех", во время транспортировки им на остров Змеиных боеприпасов, вооружения и личного состава Черноморского флота. Даже наличие на борту зенитно-ракетного комплекса "Тор" не помешало Военно-морским силам ВСУ демилитаризовать российских захватчиков", – говорится в сообщении.

В ВМС отметили, что "Василий Бех" был построен на астраханьском судоремонтном заводе, его приняли в состав Черноморского флота РФ в 2017 году.

https://www.facebook.com/navy.mil.gov.ua/posts/397786392388949

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. 

По данным Генштаба Вооруженных сил Украины, по состоянию на 16 июня потери российских оккупантов достигли около 32 950 человек личного состава, 1449 танков, 213 самолетов, 179 вертолетов и 13 кораблей, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".

Остров Змеиный в Черном море временно захвачен российскими оккупантами.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Черное море, Черноморский флот РФ, ВМС Украины, корабль, война России против Украины, остров Змеиный
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