Саммиты G7 и НАТО продемонстрируют решимость Запада поддерживать Украину в долгосрочной перспективе – Джонсон

Об этом 15 июня после телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским отметил в Twitter премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
"Я разговаривал с президентом Зеленским сегодня вечером, чтобы подтвердить полную поддержку Украины со стороны Великобритании до ее возможной победы [в войне против РФ], – написал Джонсон. – Саммиты G7 и НАТО в конце этого месяца дадут возможность продемонстрировать единство Запада и его решимость поддерживать Украину в долгосрочной перспективе".
I spoke to President @ZelenskyyUa this evening to reiterate the UK’s full support for Ukraine until its eventual victory.— Boris Johnson (@BorisJohnson) June 15, 2022
The @G7 and @NATO summits later this month will be an opportunity to demonstrate the West’s unity and resolve to support Ukraine in the long-term. https://t.co/gXIThOLjqv
Как сообщается на сайте правительства Соединенного Королевства, Джонсон "высоко оценил героическое сопротивление Украины в последние дни и недели", которое, по его словам, "явно дорого обошлось России".
"Премьер-министр добавил, что сохраняющаяся решимость украинских сил победить была очевидна для всего мира, и Украина может рассчитывать на полную и непоколебимую поддержку Великобритании до своей окончательной победы", – говорится в сообщении.
Джонсон также заявил, что Великобритания продолжит делать все возможное, чтобы поддержать Украину оборонительной помощью.
Кроме того, стороны обсудили "непростительную блокаду" Россией экспорта украинского зерна. Джонсон, в частности, "выразил надежду на достижение прогресса в этом вопросе в ближайшие дни", подчеркивается в сообщении.
Зеленский по итогам разговора заявил, что согласовал позиции с Джонсоном накануне "важных международных мероприятий".
Кроме того, они обсудили "ситуацию на поле боя, оборонные нужды Украины и угрозы продовольственной безопасности", рассказал президент.
Последний раз Зеленский беседовал с Джонсоном 6 июня. Политики, среди прочего, обсудили ситуацию на фронте, поставки оружия Украине, работу над гарантиями безопасности, а также пути избежания продовольственного кризиса в мире и разблокировку украинских портов.
Зеленский сообщил в Twitter 15 июня, что "с благодарностью принял приглашения партнеров поучаствовать в ключевых международных мероприятиях: от канцлера Германии Олафа Шольца – в саммите G7, от генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга – в саммите НАТО в Мадриде".
Саммит лидеров стран G7 (ФРГ, США, Великобритании, Японии, Франции, Италии и Канады) пройдет в немецкой Баварии 26–28 июня, сообщается на сайте правительства Германии, которая сейчас председательствует в G7.
Встреча лидеров НАТО в Мадриде состоится 29–30 июня. Столтенберг говорил сегодня, что Зеленского приглашают посетить саммит лично и его личное присутствие, "безусловно, будет приветствоваться", если оно будет возможно. "Если нет, он сможет сделать свое обращение в формате телеконференции", – отметил генсек НАТО, сообщается на сайте Альянса.