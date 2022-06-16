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Саммиты G7 и НАТО продемонстрируют решимость Запада поддерживать Украину в долгосрочной перспективе – Джонсон

Джонсон 15 июня провел телефонный разговор с Зеленским
Джонсон 15 июня провел телефонный разговор с Зеленским
Фото: president.gov.ua

Саммиты стран "Большой семерки" (G7) и НАТО, которые состоятся в конце июня, дадут возможность продемонстрировать единство Запада в отношении поддержки Украины.

Об этом 15 июня после телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским отметил в Twitter премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

"Я разговаривал с президентом Зеленским сегодня вечером, чтобы подтвердить полную поддержку Украины со стороны Великобритании до ее возможной победы [в войне против РФ], – написал Джонсон. – Саммиты G7 и НАТО в конце этого месяца дадут возможность продемонстрировать единство Запада и его решимость поддерживать Украину в долгосрочной перспективе".

Как сообщается на сайте правительства Соединенного Королевства, Джонсон "высоко оценил героическое сопротивление Украины в последние дни и недели", которое, по его словам, "явно дорого обошлось России".

"Премьер-министр добавил, что сохраняющаяся решимость украинских сил победить была очевидна для всего мира, и Украина может рассчитывать на полную и непоколебимую поддержку Великобритании до своей окончательной победы", – говорится в сообщении.

Джонсон также заявил, что Великобритания продолжит делать все возможное, чтобы поддержать Украину оборонительной помощью.

Кроме того, стороны обсудили "непростительную блокаду" Россией экспорта украинского зерна. Джонсон, в частности, "выразил надежду на достижение прогресса в этом вопросе в ближайшие дни", подчеркивается в сообщении.

Зеленский по итогам разговора заявил, что согласовал позиции с Джонсоном накануне "важных международных мероприятий".

Кроме того, они обсудили "ситуацию на поле боя, оборонные нужды Украины и угрозы продовольственной безопасности", рассказал президент.

Контекст:

Последний раз Зеленский беседовал с Джонсоном 6 июня. Политики, среди прочего, обсудили ситуацию на фронте, поставки оружия Украине, работу над гарантиями безопасности, а также пути избежания продовольственного кризиса в мире и разблокировку украинских портов.

Зеленский сообщил в Twitter 15 июня, что "с благодарностью принял приглашения партнеров поучаствовать в ключевых международных мероприятиях: от канцлера Германии Олафа Шольца – в саммите G7, от генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга – в саммите НАТО в Мадриде".

Саммит лидеров стран G7 (ФРГ, США, Великобритании, Японии, Франции, Италии и Канады) пройдет в немецкой Баварии 26–28 июня, сообщается на сайте правительства Германии, которая сейчас председательствует в G7.

Встреча лидеров НАТО в Мадриде состоится 29–30 июня. Столтенберг говорил сегодня, что Зеленского приглашают посетить саммит лично и его личное присутствие, "безусловно, будет приветствоваться", если оно будет возможно. "Если нет, он сможет сделать свое обращение в формате телеконференции", – отметил генсек НАТО, сообщается на сайте Альянса.

Теги: Украина, НАТО, оружие, Великобритания, Большая семерка, военная помощь, Борис Джонсон, Владимир Зеленский, саммит, президент, премьер-министр
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