Саммиты G7 и НАТО продемонстрируют решимость Запада поддерживать Украину в долгосрочной перспективе – Джонсон

Об этом 15 июня после телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским отметил в Twitter премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

"Я разговаривал с президентом Зеленским сегодня вечером, чтобы подтвердить полную поддержку Украины со стороны Великобритании до ее возможной победы [в войне против РФ], – написал Джонсон. – Саммиты G7 и НАТО в конце этого месяца дадут возможность продемонстрировать единство Запада и его решимость поддерживать Украину в долгосрочной перспективе".

I spoke to President @ZelenskyyUa this evening to reiterate the UK’s full support for Ukraine until its eventual victory.



The @G7 and @NATO summits later this month will be an opportunity to demonstrate the West’s unity and resolve to support Ukraine in the long-term. https://t.co/gXIThOLjqv — Boris Johnson (@BorisJohnson) June 15, 2022

Как сообщается на сайте правительства Соединенного Королевства, Джонсон "высоко оценил героическое сопротивление Украины в последние дни и недели", которое, по его словам, "явно дорого обошлось России".

"Премьер-министр добавил, что сохраняющаяся решимость украинских сил победить была очевидна для всего мира, и Украина может рассчитывать на полную и непоколебимую поддержку Великобритании до своей окончательной победы", – говорится в сообщении.

Джонсон также заявил, что Великобритания продолжит делать все возможное, чтобы поддержать Украину оборонительной помощью.

Кроме того, стороны обсудили "непростительную блокаду" Россией экспорта украинского зерна. Джонсон, в частности, "выразил надежду на достижение прогресса в этом вопросе в ближайшие дни", подчеркивается в сообщении.

Зеленский по итогам разговора заявил, что согласовал позиции с Джонсоном накануне "важных международных мероприятий".

Кроме того, они обсудили "ситуацию на поле боя, оборонные нужды Украины и угрозы продовольственной безопасности", рассказал президент.