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Это первый шаг к членству в ЕС, который приблизит нашу победу - Зеленский о решении Еврокомиссии

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Зеленский поблагодарил фон дер Ляйен за "историческое решение" Еврокомиссии - рекомендовать Украину в кандидаты в члены Евросоюза
Зеленский поблагодарил фон дер Ляйен за "историческое решение"  Еврокомиссии - рекомендовать Украину в кандидаты в члены Евросоюза
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский 17 июня в Twitter приветствовал положительный вывод Европейской Комиссии о предоставлении Украине статуса кандидата в члены Европейского Союза.

"Это первый шаг к членству в ЕС, который, безусловно, приблизит нашу победу", - отметил Зеленский.

Украинский лидер поблагодарил президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и каждого члена ЕК за историческое решение. Зеленский выразил надежду на положительные итоги заседания Евросовета на следующей неделе.

Еврокомиссия 17 июня рекомендовала предоставить Украине и Молдове статус кандидата в ЕС. Заседание Европейского совета, на котором с учетом рекомендаций Еврокомиссии будет приниматься решение о статусе Украины, состоится 23–24 июня.

Контекст:

28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к блоку по специальной процедуре

Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Потом состоялся неформальный саммит лидеров ЕС, где было принято решение, которое, как считают в МИД Украины, свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС.

15 июня Зеленский в видеообращении отметил, что Украина "сделала все, что только можно было, чтобы получить кандидатство".

16 июня в ходе визита в Киев лидеры Франции, Германии, Италии и Румынии выступили за немедленное предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС. Президент Франции Эммануэль Макрон добавил после встречи с Зеленским, что ключевые страны Евросоюза договорились предоставить этот статус Украине безусловно и уже потом выдвинуть ряд условий.

Теги: Украина, Еврокомиссия, Европейский союз, Владимир Зеленский, Урсула фон дер Ляйен, Европа, Евросоюз, ЕС
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