Еврокомиссия опубликовала ряд условий для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС

Еврокомиссия отметила, что в целом, что касается политических критериев, Украина значительно продвинулась в достижении стабильности институтов, гарантирующих демократию, верховенство закона, права человека, уважение и защиту меньшинств.
"Что касается экономических критериев, Украина по-прежнему демонстрирует хорошие макроэкономические показатели, демонстрируя заслуживающую внимания устойчивость благодаря макроэкономической и финансовой стабильности, обеспеченной также после вторжения России в феврале 2022 года. Это отражает не только очень сильную политическую решимость, но и относительно хорошо функционирующие институты", – говорится в документе.
В ЕК считают, что в то же время в Украине необходимо продолжить "амбициозные структурные реформы, направленные на устранение коррупции, сокращение государственного присутствия и постоянного влияния олигархов, укрепление прав частной собственности и повышение гибкости рынка труда для улучшения функционирования ее рыночной экономики".
"Способность страны справляться с конкурентным давлением в ЕС будет в решающей степени зависеть от того, как планируются и упорядочиваются послевоенные инвестиции в Украину, чтобы обновить ее физический капитал, улучшить результаты образования и стимулировать инновации. Что касается способности выполнять обязательства по членству, Украина с 2016 года работала над реализацией Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной, включая Углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли (AA/DFCTA). Эти соглашения уже охватывают беспрецедентный объем законодательства ЕС. Украина постепенно приблизилась к существенным элементам acquis ЕС во многих главах. Он имеет в целом удовлетворительный послужной список внедрения, хотя в некоторых секторах страна более развита, чем в других", - говорится в заключении.
В то же время, Еврокомиссия выдвинула ряд условий:
"Комиссия будет следить за прогрессом Украины в выполнении этих шагов и докладывать о них вместе с подробной оценкой страны до конца 2022 года", – говорится в документе.
Сегодня Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на членство в ЕС. Такую же рекомендацию получила Молдова, а Грузия должна выполнить ряд условий.
Заседание Европейского совета, на котором с учетом рекомендаций Еврокомиссии будет приниматься решение о статусе Украины, состоится 23–24 июня.
28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к блоку по специальной процедуре.
После вторжения России в Украину президенты Грузии и Молдовы также инициировали вступление этих стран в Евросоюз по специальной процедуре.
Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Потом состоялся неформальный саммит лидеров ЕС, где было принято решение, которое, как считают в МИД Украины, свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС.
16 июня в ходе визита в Киев лидеры Франции, Германии, Италии и Румынии выступили за немедленное предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС. Президент Франции Эммануэль Макрон добавил, что ключевые страны Евросоюза договорились предоставить этот статус Украине безусловно и уже потом выдвинуть ряд условий.