Еврокомиссия опубликовала ряд условий для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС

Еврокомиссия отметила, что в целом, что касается политических критериев, Украина значительно продвинулась в достижении стабильности институтов, гарантирующих демократию, верховенство закона, права человека, уважение и защиту меньшинств.

"Что касается экономических критериев, Украина по-прежнему демонстрирует хорошие макроэкономические показатели, демонстрируя заслуживающую внимания устойчивость благодаря макроэкономической и финансовой стабильности, обеспеченной также после вторжения России в феврале 2022 года. Это отражает не только очень сильную политическую решимость, но и относительно хорошо функционирующие институты", – говорится в документе.

В ЕК считают, что в то же время в Украине необходимо продолжить "амбициозные структурные реформы, направленные на устранение коррупции, сокращение государственного присутствия и постоянного влияния олигархов, укрепление прав частной собственности и повышение гибкости рынка труда для улучшения функционирования ее рыночной экономики".

"Способность страны справляться с конкурентным давлением в ЕС будет в решающей степени зависеть от того, как планируются и упорядочиваются послевоенные инвестиции в Украину, чтобы обновить ее физический капитал, улучшить результаты образования и стимулировать инновации. Что касается способности выполнять обязательства по членству, Украина с 2016 года работала над реализацией Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной, включая Углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли (AA/DFCTA). Эти соглашения уже охватывают беспрецедентный объем законодательства ЕС. Украина постепенно приблизилась к существенным элементам acquis ЕС во многих главах. Он имеет в целом удовлетворительный послужной список внедрения, хотя в некоторых секторах страна более развита, чем в других", - говорится в заключении.

В то же время, Еврокомиссия выдвинула ряд условий:

принять и внедрить законодательство о порядке отбора судей Конституционного Суда Украины, включая процесс предварительного отбора на основе оценки их добросовестности и профессиональных качеств, в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии;

завершить проверку добросовестности кандидатов в члены Высшего совета юстиции Советом по этике и отбор кандидата в состав Высшей квалификационной комиссии судей Украины;

дальнейшее усиление борьбы с коррупцией, в частности на высоком уровне, посредством упреждающих и эффективных расследований, а также заслуживающего доверия послужного списка судебных преследований и обвинительных приговоров; завершить назначение нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры путем удостоверения выявленного победителя конкурса, а также запустить и завершить процедуру отбора и назначения нового директора Национального антикоррупционного бюро Украины;

обеспечить соответствие законодательства о борьбе с отмыванием денег стандартам Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF); принять всеобъемлющий стратегический план реформы всего правоохранительного сектора как части системы безопасности Украины;

внедрить антиолигархический закон, чтобы ограничить чрезмерное влияние олигархов на экономическую, политическую и общественную жизнь; это должно быть сделано юридически обоснованным образом с учетом предстоящего заключения Венецианской комиссии по соответствующему законодательству;

бороться с влиянием корыстных интересов, приняв закон о СМИ, который приводит законодательство Украины в соответствие с директивой ЕС об аудиовизуальных медиа-услугах и наделяет полномочиями независимого регулятора СМИ;

завершить реформу правовой базы для национальных меньшинств, которая в настоящее время готовится в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии, и принять незамедлительные и эффективные механизмы реализации.

"Комиссия будет следить за прогрессом Украины в выполнении этих шагов и докладывать о них вместе с подробной оценкой страны до конца 2022 года", – говорится в документе.

Сегодня Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на членство в ЕС. Такую же рекомендацию получила Молдова, а Грузия должна выполнить ряд условий.

Заседание Европейского совета, на котором с учетом рекомендаций Еврокомиссии будет приниматься решение о статусе Украины, состоится 23–24 июня.