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Еврокомиссия рекомендовала дать статус кандадата на членство в ЕС Молдове, а Грузия должна выполнить ряд условий

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Молдове также рекомендовали дать статус кандидата на членство в ЕС
Молдове также рекомендовали дать статус кандидата на членство в ЕС
Фото: EPA

Европейская комиссия рекомендовала предоставить Молдове статус кандидата на членство в Евросоюзе, в то же время Грузия пока такой рекомендации не получила. Об этом 17 июня сообщила пресс-служба Еврокомиссии.

"Что касается Молдовы, Европейская комиссия пришла к выводу, что в стране имеется прочная основа для достижения стабильности институтов, гарантирующих демократию, верховенство закона, прав человека, уважение и защиту меньшинств; макроэкономическая политика была достаточно разумной", – говорится в сообщении.

Еврокомиссия отметила, что в Молдове был достигнут прогресс в укреплении финансового сектора и деловой среды, но основные экономические реформы еще предстоит провести.

"Страна создала прочную основу для дальнейшего приведения в соответствие с законодательством ЕС. Исходя из этого, комиссия рекомендует предоставить Молдове перспективу стать членом Европейского союза. Ей следует предоставить статус кандидата при том понимании, что предпринимаются шаги в ряде областей", – отметили в пресс-службе.

В то же время Еврокомиссия пока не рекомендовала предоставить статус кандидата Грузии, которая подавала заявку в один день с Молдовой.

"Еврокомиссия считает, что в Грузии есть основа для достижения стабильности институтов, гарантирующих демократию, верховенство закона, прав человека, уважение и защиту меньшинств, даже если недавние события подорвали прогресс страны; она достигла хорошей степени макроэкономической стабильности и имеет хороший послужной список экономической политики и благоприятную деловую среду, но необходимы дальнейшие реформы для улучшения функционирования ее рыночной экономики; и в целом Грузия создала прочную основу для дальнейшего приведения в соответствие с законодательством ЕС. Исходя из этого, комиссия рекомендует предоставить Грузии перспективу стать членом Европейского союза. Статус кандидата должен быть предоставлен ей после решения ряда приоритетных задач", – говорится в сообщении.

Украине Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандадата на членство в ЕС.

"Украина, Молдова и Грузия разделяют сильное и законное стремление присоединиться к Европейскому союзу. Сегодня мы посылаем им четкий сигнал поддержки в их стремлениях, даже когда они сталкиваются с трудными обстоятельствами. И мы делаем это, твердо придерживаясь наших европейских ценностей и стандартов, определяя путь, по которому они должны следовать, чтобы присоединиться к ЕС. Мнения Комиссии знаменуют собой переломный момент в наших отношениях. Действительно, это исторический день для народов Украины, Молдовы и Грузии. Мы подтверждаем, что в свое время они будут принадлежать к Европейскому союзу. Следующие шаги теперь – в руках наших государств-членов", – сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Заседание Европейского совета, на котором с учетом рекомендаций Еврокомиссии будет приниматься решение о статусе Украины, состоится 23–24 июня.

Контекст:

28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к блоку по специальной процедуре

После вторжения России в Украину президенты Грузии и Молдовы также инициировали вступление этих стран в Евросоюз по специальной процедуре.

Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Потом состоялся неформальный саммит лидеров ЕС, где было принято решение, которое, как считают в МИД Украины, свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил 13 июня на заседании правительства, что кандидатом в члены Европейского союза должна стать сначала Грузия, а уже потом Украина или Молдова. 

16 июня в ходе визита в Киев лидеры Франции, Германии, Италии и Румынии выступили за немедленное предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС. Президент Франции Эммануэль Макрон добавил, что ключевые страны Евросоюза договорились предоставить этот статус Украине безусловно и уже потом выдвинуть ряд условий.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Грузия, Молдова, Еврокомиссия, евроинтеграция, Евросоюз
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