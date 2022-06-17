Еврокомиссия рекомендовала дать статус кандадата на членство в ЕС Молдове, а Грузия должна выполнить ряд условий

"Что касается Молдовы, Европейская комиссия пришла к выводу, что в стране имеется прочная основа для достижения стабильности институтов, гарантирующих демократию, верховенство закона, прав человека, уважение и защиту меньшинств; макроэкономическая политика была достаточно разумной", – говорится в сообщении.

Еврокомиссия отметила, что в Молдове был достигнут прогресс в укреплении финансового сектора и деловой среды, но основные экономические реформы еще предстоит провести.

"Страна создала прочную основу для дальнейшего приведения в соответствие с законодательством ЕС. Исходя из этого, комиссия рекомендует предоставить Молдове перспективу стать членом Европейского союза. Ей следует предоставить статус кандидата при том понимании, что предпринимаются шаги в ряде областей", – отметили в пресс-службе.

В то же время Еврокомиссия пока не рекомендовала предоставить статус кандидата Грузии, которая подавала заявку в один день с Молдовой.

"Еврокомиссия считает, что в Грузии есть основа для достижения стабильности институтов, гарантирующих демократию, верховенство закона, прав человека, уважение и защиту меньшинств, даже если недавние события подорвали прогресс страны; она достигла хорошей степени макроэкономической стабильности и имеет хороший послужной список экономической политики и благоприятную деловую среду, но необходимы дальнейшие реформы для улучшения функционирования ее рыночной экономики; и в целом Грузия создала прочную основу для дальнейшего приведения в соответствие с законодательством ЕС. Исходя из этого, комиссия рекомендует предоставить Грузии перспективу стать членом Европейского союза. Статус кандидата должен быть предоставлен ей после решения ряда приоритетных задач", – говорится в сообщении.

Украине Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандадата на членство в ЕС.

"Украина, Молдова и Грузия разделяют сильное и законное стремление присоединиться к Европейскому союзу. Сегодня мы посылаем им четкий сигнал поддержки в их стремлениях, даже когда они сталкиваются с трудными обстоятельствами. И мы делаем это, твердо придерживаясь наших европейских ценностей и стандартов, определяя путь, по которому они должны следовать, чтобы присоединиться к ЕС. Мнения Комиссии знаменуют собой переломный момент в наших отношениях. Действительно, это исторический день для народов Украины, Молдовы и Грузии. Мы подтверждаем, что в свое время они будут принадлежать к Европейскому союзу. Следующие шаги теперь – в руках наших государств-членов", – сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Заседание Европейского совета, на котором с учетом рекомендаций Еврокомиссии будет приниматься решение о статусе Украины, состоится 23–24 июня.