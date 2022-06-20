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Россия обогнала Саудовскую Аравию по поставкам нефти в Китай

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Китай нарастил импорт нефти из России до рекордного уровня
Китай нарастил импорт нефти из России до рекордного уровня
Фото: EPA

Импорт российской нефти в Китай за последний месяц вырос на 55% в годовом измерении и примерно на четверть по сравнению с апрелем. Об этом 20 июня сообщает Reuters со ссылкой на данные китайской таможни.

Так, Россия вышла на первое место по поставке нефти в Китай и увеличила экспорт до рекордного уровня, хотя ей пришлось снизить цены. 

Как сообщает агентство, по итогам мая импорт российской нефти, включая поставки по трубопроводу “Восточная Сибирь – Тихий океан” и морские перевозки из европейских и дальневосточных портов России, составил почти 8,42 млн т, что эквивалентно 1,98 млн баррелей в сутки.

Таким образом, Россия вернула себе лидирующие позиции в рейтинге крупнейших в мире поставщиков сырой нефти после перерыва в 19 месяцев, пишет Reuters, отмечая, что такая ситуация указывают на то, что "Москва может найти покупателей на свою нефть, несмотря на западные санкции".

Контекст:

После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 мая, страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу. 3 июня Европейский совет утвердил шестой пакет санкций, который, в частности, включает поэтапный отказ от российской нефти. Из-за этого Россия может недополучить около $22 млрд доходов, подсчитало издание Bloomberg.

В то же время, на фоне санкций китайские компании получили возможность закупать российскую нефть с большими скидками. Таким образом Китай уменьшил поставки нефти из Анголы и США, но наращивает из Ирака, Малайзии и России.

Теги: Россия, Китай, санкции, импорт, нефть, доходы, экспорт, Европа, Reuters
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