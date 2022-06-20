Россия обогнала Саудовскую Аравию по поставкам нефти в Китай

Так, Россия вышла на первое место по поставке нефти в Китай и увеличила экспорт до рекордного уровня, хотя ей пришлось снизить цены.
Как сообщает агентство, по итогам мая импорт российской нефти, включая поставки по трубопроводу “Восточная Сибирь – Тихий океан” и морские перевозки из европейских и дальневосточных портов России, составил почти 8,42 млн т, что эквивалентно 1,98 млн баррелей в сутки.
Таким образом, Россия вернула себе лидирующие позиции в рейтинге крупнейших в мире поставщиков сырой нефти после перерыва в 19 месяцев, пишет Reuters, отмечая, что такая ситуация указывают на то, что "Москва может найти покупателей на свою нефть, несмотря на западные санкции".
После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 мая, страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу. 3 июня Европейский совет утвердил шестой пакет санкций, который, в частности, включает поэтапный отказ от российской нефти. Из-за этого Россия может недополучить около $22 млрд доходов, подсчитало издание Bloomberg.
В то же время, на фоне санкций китайские компании получили возможность закупать российскую нефть с большими скидками. Таким образом Китай уменьшил поставки нефти из Анголы и США, но наращивает из Ирака, Малайзии и России.