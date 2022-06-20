Россия обогнала Саудовскую Аравию по поставкам нефти в Китай

Так, Россия вышла на первое место по поставке нефти в Китай и увеличила экспорт до рекордного уровня, хотя ей пришлось снизить цены.

Как сообщает агентство, по итогам мая импорт российской нефти, включая поставки по трубопроводу “Восточная Сибирь – Тихий океан” и морские перевозки из европейских и дальневосточных портов России, составил почти 8,42 млн т, что эквивалентно 1,98 млн баррелей в сутки.

Таким образом, Россия вернула себе лидирующие позиции в рейтинге крупнейших в мире поставщиков сырой нефти после перерыва в 19 месяцев, пишет Reuters, отмечая, что такая ситуация указывают на то, что "Москва может найти покупателей на свою нефть, несмотря на западные санкции".