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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кулеба: Нам нужно оружие, которое докажет, что Запад действительно стремится помочь Украине победить, а не только не проиграть

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Представление, что Украина не сможет победить Россию, ложное, подчеркнул Кулеба
Представление, что Украина не сможет победить Россию, ложное, подчеркнул Кулеба
Фото: ЕРА

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал для влиятельного американского журнала Foreign Affairs статью "Какой будет победа Украины: видение Киева". Статья вышла 17 июня, ее перевод на украинский приводит сайт МИД.

В этой статье глава МИД рассказывает, что призывы в адрес Украины "к опасным соглашениям" становятся громче на четвертый месяц войны.

"Пользуясь тем, что нарастает усталость, а внимание тает, все больше прокремлевских комментаторов предлагают сдать Украину ради мира и экономической стабильности в своих странах. Они могут делать вид, что они пацифисты или реалисты, но на самом деле просто потакают российскому империализму и военным преступлениям", – подчеркнул министр.

Кулеба объяснил, что это естественно, когда правительства и люди теряют внимание к войнам, если они затягиваются, и таких примеров много.

"Я хорошо помню, как мир постепенно терял интерес к Украине после 2015 года. Даже несмотря на то, что мы продолжали сражаться с российскими силами за контроль над восточной частью страны. Но нынешнее вторжение России серьезнее предыдущего, и мир не может позволить себе отвлечься. Президент России Владимир Путин не просто хочет захватить больше украинской территории. Его амбиции даже не ограничиваются увлечением контроля над всей страной. Он хочет уничтожить украинскую нацию и стереть наш народ с лица Земли, как убивая нас, так и уничтожая все признаки нашей идентичности", – продолжил он.

Западный мир должен понимать, как выглядит победа в войне для Украины, и предоставить необходимую поддержку для этого, считает министр.

"Для нас эта война – война за выживание, и мы готовы бороться. Получив надлежащее вооружение, наши силы смогут растянуть и истощить путинские войска, довести их до предела перелома. Мы сможем контратаковать российские силы как на юге, так и на востоке Украины, увеличивая давление на Путина, который будет вынужден решать, какие из своих достижений защищать. Однако для того, чтобы добиться успеха, Соединенные Штаты и их европейские союзники должны быстро поставить нашей стране соответствующее количество современного тяжелого вооружения. Они должны также сохранить и усилить санкции против России. И что критически важно, они должны игнорировать призывы к дипломатическому урегулированию, которые помогали бы Путину, не принуждая его к серьезным уступкам", – подчеркнул глава МИД.

Представление, что Украина, как бы хорошо не воевали украинские военнослужащие, не сможет победить Россию, ложное, государство доказало свою способность побеждать, добавил он.

Заявление Путина, в котором он сравнивает себя с Петром I, Кулеба назвал зловещим. По его оценке, это свидетельствует о том, что глава Кремля "не удовлетворится ни Донбассом, ни даже контролем над всей Украиной".

"Самый эффективный способ положить конец путинскому экспансионизму – остановить его продвижение на востоке Украины, пока он не пошел дальше, и выбросить его оккупантов с юга Украины, который он планирует аннексировать. Для достижения этой цели нужно помочь Украине нанести Путину поражение на поле боя", – добавил глава МИД.

Он рассказал, что США услышали призывы Киева о реактивных системах залпового огня, но выразил сожаление, что это оружие не дали раньше. Количество РСЗО в Украине до сих пор считают недостаточным, сообщил Кулеба.

"Российская артиллерия преобладает в 15 раз на некоторых участках фронта, поэтому несколько американских систем отнюдь не достаточны для того, чтобы склонить чашу весов в нашу пользу и сохранить жизнь. Наши наиболее насущные потребности включают в себя сотни ракетных систем залпового огня и разнообразную артиллерию калибра 155 мм. Это оружие позволило бы нам подавить российскую артиллерийскую канонаду", – пояснил он.

Также Украине нужны противокорабельные ракеты, танки, бронированные машины, системы противовоздушной обороны и боевая авиация, рассказал он.

"Другими словами, нам нужно оружие, которое докажет, что Запад действительно стремится помочь Украине победить, а не только не проиграть", – подчеркнул он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, оружие, санкции, авиация, вооружение, аннексия, военная помощь, РСЗО, вторжение, экспансия, Дмитрий Кулеба, война России против Украины, дипломаты
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