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МИД Украины убеждает McDonaldʼs возобновить работу в стране – Кулеба

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Рестораны McDonaldʼs в Украине пока не работают
Рестораны McDonaldʼs в Украине пока не работают
Фото: McDonald's / Facebook

Министерство иностранных дел Украины убеждает компанию McDonaldʼs возобновить работу в Украине. Об этом в Facebook сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба 19 июня.

"А еще, как каждый родитель, я знаю один "беспроигрышный" вариант, как сделать детей счастливыми: заказать доставку из "МакДо". Я люблю готовить дома, но "МакДо" – это отдельный ритуал для детей", – написал он.

Министр напомнил, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля компания приостановила работу в стране по соображениям безопасности.

"Но мы в МИД убеждены, что сейчас есть условия для возобновления их работы, поэтому активно убеждаем их возвращаться. Несколько недель назад мы установили связь с украинским офисом, а затем и со штаб-квартирой McDonald's в США. Мы также подняли этот вопрос в официальных контактах с правительством США, ведь "МакДо" является одним из самых известных американских брендов. Процесс движется", – сообщил Кулеба.

https://www.facebook.com/dmytro.kuleba/posts/10159894054163389

Контекст:

McDonald's в Украине работает с 1997 года, в стране более 100 заведений.

С 24 февраля компания приостановила работу ресторанов. 6 мая в McDonald's заявили, что заведения не откроются до завершения боевых действий"пока будут сохраняться угрозы атак". Сотрудникам выплачивают зарплату в полном объеме.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: США, МИД Украины, Дмитрий Кулеба, McDonald's, война России против Украины
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