МИД Украины убеждает McDonaldʼs возобновить работу в стране – Кулеба

"А еще, как каждый родитель, я знаю один "беспроигрышный" вариант, как сделать детей счастливыми: заказать доставку из "МакДо". Я люблю готовить дома, но "МакДо" – это отдельный ритуал для детей", – написал он.

Министр напомнил, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля компания приостановила работу в стране по соображениям безопасности.

"Но мы в МИД убеждены, что сейчас есть условия для возобновления их работы, поэтому активно убеждаем их возвращаться. Несколько недель назад мы установили связь с украинским офисом, а затем и со штаб-квартирой McDonald's в США. Мы также подняли этот вопрос в официальных контактах с правительством США, ведь "МакДо" является одним из самых известных американских брендов. Процесс движется", – сообщил Кулеба.