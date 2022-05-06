"Пока сохраняется угроза атак". McDonald's в Украине не будет работать до конца войны

Пока что заведения сети фастфуда открывать не планируют Фото: depositphotos.com

Как указано в ответе, заведения сети фастфуда будут оставаться закрытыми по всей стране, "пока будут сохраняться угрозы атак".

В компании сообщили, что сейчас переориентировали свои силы на гуманитарную помощь Украине. В то же время, бизнес продолжает выплачивать в полном объеме заработную плату своим 10 тысячам работников в Украине и налоги государству, подчеркнули в пресс-службе.

Из ресторанов, "в которых это было безопасно сделать", передали горсоветам и гуманитарным штатам продукты на нужды гражданского населения и военных на сумму более 50 млн грн.

Также благотворительная организация "Фонд Дом Рональда МакДональда", в которой McDonald's является партнером-основателем, продолжила поддерживать семейные комнаты и детские больницы финансово и необходимыми медикаментами и продуктами и оказала помощь в ряде гуманитарных проектов более чем на 4,5 млн грн.

Так, фонд передал лекарства, аптечки, еду и детское питание, воду, средства гигиены, спальные мешки в девять больниц. Также фонд обустроил центр детской кардиологии, который переехал из Киева во Львов, и помог создать мобильную амбулаторию для оказания медицинской помощи украинцам, пересекающим границу. В амбулатории получили помощь уже более 500 человек.