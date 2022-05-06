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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Пока сохраняется угроза атак". McDonald's в Украине не будет работать до конца войны

Пока что заведения сети фастфуда открывать не планируют
Пока что заведения сети фастфуда открывать не планируют
Фото: depositphotos.com

Рестораны сети McDonald's, прекратившие работать по всей Украине с начала полномасштабного вторжения РФ, не откроются до завершения боевых действий. Об этом сообщила пресс-служба компании на информационный запрос Zahid.net.

Как указано в ответе, заведения сети фастфуда будут оставаться закрытыми по всей стране, "пока будут сохраняться угрозы атак".

В компании сообщили, что сейчас переориентировали свои силы на гуманитарную помощь Украине. В то же время, бизнес продолжает выплачивать в полном объеме заработную плату своим 10 тысячам работников в Украине и налоги государству, подчеркнули в пресс-службе. 

Из ресторанов, "в которых это было безопасно сделать", передали горсоветам и гуманитарным штатам продукты на нужды гражданского населения и военных на сумму более 50 млн грн. 

Также благотворительная организация "Фонд Дом Рональда МакДональда", в которой McDonald's является партнером-основателем, продолжила поддерживать семейные комнаты и детские больницы финансово и необходимыми медикаментами и продуктами и оказала помощь в ряде гуманитарных проектов более чем на 4,5 млн грн.

Так, фонд передал лекарства, аптечки, еду и детское питание, воду, средства гигиены, спальные мешки в девять больниц. Также фонд обустроил центр детской кардиологии, который переехал из Киева во Львов, и помог создать мобильную амбулаторию для оказания медицинской помощи украинцам, пересекающим границу. В амбулатории получили помощь уже более 500 человек.

Контекст:

McDonald's в Украине работает с 1997 года, в стране более 100 заведений.

Теги: бизнес, продукты, ресторан, McDonald's, война России против Украины, фастфуд
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