GoodWine показала фото полностью разрушенного склада в Киевской области – уничтожено 1,6 млн бутылок вина

"Уничтожено 100% площади", – сообщили в компании. Общую сумму ущерба оценили в €15 млн.

Площадь склада составляла 10 тыс. м². В нем хранились вино, крепкие напитки, продукты, пиво, вода и безалкогольные напитки, аксессуары для дома, книги, декор.

"На складе было 1,6 млн бутылок вина, включая 15 тыс. коллекционных", – уточнили в компании.

Сейчас GoodWine организовала складскую логистику на собственных объектах, в будущем планирует реорганизовать состав в партнерстве с логистическим оператором за пределами Киева.

Пресс-служба компании сообщала, что склад сгорел в результате боевых действий под Киевом 4 марта.

3 мая в компании показали коллекцию посуды, "героически давшей отпор вражескому огню на складе". "Не все товары устояли, но эти смогли. Но запечатлели пламя на себе в виде узора отваги – так мы его называем. Мы продаем эти кусочки истории, чтобы поддержать наших защитников и нашу команду", – рассказали в GoodWine.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Сумма убытков, которые РФ нанесла Украине за 70 дней полномасштабного вторжения, составляет $600 млрд без учета данных с территорий, которые сейчас оккупированы, сообщил президент Украины Владимир Зеленский 3 мая.

По оценке Министерства экономики, для быстрого восстановления экономики Украины после войны с Россией необходимы инвестиции $70 млрд в год на протяжении не менее 10 лет.

Зеленский говорил 16 апреля, что дефицит государственного бюджета Украины составляет €7 млрд ежемесячно. По расчетам Минэкономики, в этом году потери ВВП Украины составят не менее $112 млрд, к 2030 году – ориентировочно $1,2 трлн.

Восстанавливать Украину власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, заявлял премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.