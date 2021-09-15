McDonald’s начнет продавать в Украине бургеры с котлетой из растительного мяса

McDonald’s планирует запустить тестовые продажи веганскго бургера McPlant. Если они окажутся успешными, бургер могут ввести в меню ресторанов как полноценную позицию. По словам Муджири, может пройти несколько волн продаж в разных регионах. Она подчеркнула, что если бы McPlant начали продавать сейчас, бургер стоил бы очень дорого из-за небольшого спроса.

"Чем больше этот продукт будут покупать в сети, тем дешевле он будет стоить. Сейчас мы пытаемся подстроить рецептуру McPlant таким образом, чтобы бургер был доступен", – отметила Муджири.

Веганские котлеты для McPlant поставляет компания Beyond Meat – крупнейший мировой производитель мяса на растительной основе.

McDonald’s начал продавать веганский бургер в Дании и Швеции в январе этого года. Позже он стал доступен в Австрии, а осенью – в 10 ресторанах английского города Ковентри. В октябре McPlant начнут продавать в 250 ресторанах Великобритании и Ирландии.

В Австрии McPlant в первые 10 дней после запуска продавался по скидочному предложению €2 (около 63 грн), а в Великобритании – по цене £3,49 (около 129 грн).