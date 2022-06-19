ГОРДОН
 
 
МИР

Премьер Нидерландов о войне России против Украины: По сути, это и наша война

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Рютте считает, что победа Украины это "действительно важно"
Рютте считает, что победа Украины – это "действительно важно"
Фото: ЕРА

Нидерланды делают все от них зависящее, чтобы Украина победила Россию. Об этом 17 июня заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, сообщило местное издание De Telegraaf.

По его словам, НАТО не пойдет на конфликт с Россией, однако Нидерланды как отдельное государство предоставляют Украине финансовую и оборонную помощь, в том числе поставками тяжелого вооружения.

Рютте подчеркнул, что Нидерланды не воюют с РФ, но "по сути, это и наша война".

Премьер считает, что победа Украины – это "действительно важно", и Нидерланды постараются сделать "все возможное", чтобы приблизить эту победу.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции. 

15 июня на третьей встречи контактной группы по вопросам обороны Украины "Рамштайн-3" приняли участие около 50 стран, в том числе присоединившиеся Эквадор, Грузия и Молдова, сообщил министр обороны США Ллойд Остин. Он отметил, что участники встречи также обсудили передачу Украине артиллерии рядом стран, включая Канаду, Польшу и Нидерланды. 

Глава Объединенного комитета начальников штабов армии США Марк Милли рассказал по итогам встречи, что Украина получит от США РСЗО, боеприпасы и подготовленный экипаж для операционного применения в обороне страны до конца июня.

Теги: Россия, Украина, Нидерланды, война, вооружение, военная помощь, оборона, Марк Рютте, вторжение, война России против Украины, премьер-министр
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Галкин празднует день рождения. Его поздравили Ротару, Гордон, Николаев, Орбакайте, Смехова, Бондарчук. Фото
Галкин празднует день рождения. Его поздравили Ротару, Гордон, Николаев, Орбакайте, Смехова, Бондарчук. Фото
Положинский спустя почти месяц службы в ВСУ озвучил свои выводы
Положинский спустя почти месяц службы в ВСУ озвучил свои выводы
  "До конкурса еще год, все будет хорошо к тому времени". Джонсон заявил, что "Евровидение 2023" должно пройти в Украине
  "До конкурса еще год, все будет хорошо к тому времени". Джонсон заявил, что "Евровидение 2023" должно пройти в Украине
Гейтс дал совет, как позитивно влиять на мир
Гейтс дал совет, как позитивно влиять на мир
"Сзади у него чуть ниже спины написано "Родина". Галкин на концерте в Израиле высмеял Путина. Видео
"Сзади у него чуть ниже спины написано "Родина". Галкин на концерте в Израиле высмеял Путина. Видео
"Ей 57, а выглядит на 27. Не могу поверить". Херли показала фигуру в бикини. Видео
"Ей 57, а выглядит на 27. Не могу поверить". Херли показала фигуру в бикини. Видео
"Либо открыто осуждает агрессию РФ, либо выходит из проекта". Сопродюсер Wellboy поставил проживающему за границей Бардашу ультиматум
"Либо открыто осуждает агрессию РФ, либо выходит из проекта". Сопродюсер Wellboy поставил проживающему за границей Бардашу ультиматум
Умер звезда фильма "И бог создал женщину" Жан-Луи Трентиньян
Умер звезда фильма "И бог создал женщину" Жан-Луи Трентиньян
"Никогда не пойму, какого х...я Путин тут забыл. Россияне, проснитесь". Чичваркин из Киева обратился к российскому населению
"Никогда не пойму, какого х...я Путин тут забыл. Россияне, проснитесь". Чичваркин из Киева обратился к российскому населению
  Покровский – Баскову: Мне не нравятся, Коля, бл...дь, твои губы. Слышал? Появлюсь в Москве, приду к тебе, посмотрю в глаза
  Покровский – Баскову: Мне не нравятся, Коля, бл...дь, твои губы. Слышал? Появлюсь в Москве, приду к тебе, посмотрю в глаза
"Шкода за неньку Україну, культуру! І за дядь Юру". Wellboy заявил о прекращении сотрудничества с Бардашем, который выехал из Украины
"Шкода за неньку Україну, культуру! І за дядь Юру". Wellboy заявил о прекращении сотрудничества с Бардашем, который выехал из Украины
"Приехала только Оля. Шоу-бизнес такой шоу-бизнес". Продюсер Поляковой заявил, что ее коллеги не поехали на благотворительный концерт в Грузию
"Приехала только Оля. Шоу-бизнес такой шоу-бизнес". Продюсер Поляковой заявил, что ее коллеги не поехали на благотворительный концерт в Грузию
"Это хит". Служащий в ВСУ Положинский показал, как побратимы зажигательно танцуют под его песню. Видео
"Это хит". Служащий в ВСУ Положинский показал, как побратимы зажигательно танцуют под его песню. Видео
"Помните, вы не просто покупаете редкую машину с историей – вы помогаете Украине". Комаров выставил на аукцион любимое авто
"Помните, вы не просто покупаете редкую машину с историей – вы помогаете Украине". Комаров выставил на аукцион любимое авто
"Мы будем требовать изменить это решение". Ткаченко раскритиковал отказ EBU провести "Евровидение 2023" в Украине
"Мы будем требовать изменить это решение". Ткаченко раскритиковал отказ EBU провести "Евровидение 2023" в Украине
Одесский спасатель сделал предложение любимой, поднявшись на вышке к окну ее кабинета. Фото
Одесский спасатель сделал предложение любимой, поднявшись на вышке к окну ее кабинета. Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Путин настаивает, чтобы беременная от него Кабаева сделала аборт – СМИ (200489)
2
Полякова о Виннике: Олег – не предатель. У него серьезные проблемы (183433)
3
"Я иногда хочу поменьше". 39-летняя Седокова рассказала, сколько длится ее секс с молодым мужем (144468)
4
Асмус показала, как сейчас выглядит 73-летняя Муравьева (117677)
5
"Ей 57, а выглядит на 27. Не могу поверить". Херли показала фигуру в бикини. Видео (116502)
6
В патриотичной футболке и с шариком в руках. В сети показали, как сейчас выглядит 73-летний певец Левко Дурко (48739)
7
Галкин празднует день рождения. Его поздравили Ротару, Гордон, Николаев, Орбакайте, Смехова, Бондарчук. Фото (46526)
8
"Родной город, родные берега!" Тимошенко с косой вокруг головы позировала в Днепре на фоне реки (30685)
 
 
 
 