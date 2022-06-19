Премьер Нидерландов о войне России против Украины: По сути, это и наша война

По его словам, НАТО не пойдет на конфликт с Россией, однако Нидерланды как отдельное государство предоставляют Украине финансовую и оборонную помощь, в том числе поставками тяжелого вооружения.
Рютте подчеркнул, что Нидерланды не воюют с РФ, но "по сути, это и наша война".
Премьер считает, что победа Украины – это "действительно важно", и Нидерланды постараются сделать "все возможное", чтобы приблизить эту победу.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.
15 июня на третьей встречи контактной группы по вопросам обороны Украины "Рамштайн-3" приняли участие около 50 стран, в том числе присоединившиеся Эквадор, Грузия и Молдова, сообщил министр обороны США Ллойд Остин. Он отметил, что участники встречи также обсудили передачу Украине артиллерии рядом стран, включая Канаду, Польшу и Нидерланды.
Глава Объединенного комитета начальников штабов армии США Марк Милли рассказал по итогам встречи, что Украина получит от США РСЗО, боеприпасы и подготовленный экипаж для операционного применения в обороне страны до конца июня.