Премьер Нидерландов о войне России против Украины: По сути, это и наша война

Рютте считает, что победа Украины – это "действительно важно" Фото: ЕРА

По его словам, НАТО не пойдет на конфликт с Россией, однако Нидерланды как отдельное государство предоставляют Украине финансовую и оборонную помощь, в том числе поставками тяжелого вооружения.

Рютте подчеркнул, что Нидерланды не воюют с РФ, но "по сути, это и наша война".

Премьер считает, что победа Украины – это "действительно важно", и Нидерланды постараются сделать "все возможное", чтобы приблизить эту победу.

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