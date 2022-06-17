Лукашенко заявил, что общается с Путиным и война в Украине – это начало "крупного передела мира"

"Что касается прогноза, никто не знает. Подчеркиваю: никто не знает, чем там закончится, как будет ситуация развиваться. Да, вы можете у меня спросить: "Ну как? Ты же с [президентом России Владимиром] Путиным там общаешься каждый день". [...] Все только начинается. То, что происходит в Украине, – это начало. Один из элементов крупного передела мира", – сказал Лукашенко.

Происходящее он назвал "тяжелым случаем".

"Будут ломать, крошить. И знаете, трещать будут прежде всего небольшие и средние государства. Такие, как мы, Чехия, Австрия, Швейцария. Они никуда не денутся. Их тоже будут крошить. Мир будет другой", – заявил Лукашенко.

Он не уточнил, что имеет в виду, но объявил, что ему "приходится и на западе держать вооруженные силы начеку, и на юге".

"10 подразделений выстроил вдоль границы за спиной у пограничников, чтобы не влезли в Беларусь. А такие мысли были. [...] Для меня главное – чтобы не влезть туда по уши, в этот украинский конфликт, а сделать так, чтобы он быстрее закончился", – объяснил Лукашенко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)