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Лукашенко заявил, что общается с Путиным и война в Украине – это начало "крупного передела мира"

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Лукашенко: Приходится и на западе держать вооруженные силы начеку, и на юге
Лукашенко: Приходится и на западе держать вооруженные силы начеку, и на юге
Фото: ЕРА

Находящийся при власти в Беларуси Александр Лукашенко заявил 17 июня в Бобруйске во время общения с сотрудниками компании "Белшина", что никто не знает, чем закончится война в Украине. Об этом пишет БЕЛТА.

"Что касается прогноза, никто не знает. Подчеркиваю: никто не знает, чем там закончится, как будет ситуация развиваться. Да, вы можете у меня спросить: "Ну как? Ты же с [президентом России Владимиром] Путиным там общаешься каждый день". [...] Все только начинается. То, что происходит в Украине, – это начало. Один из элементов крупного передела мира", – сказал Лукашенко.

Происходящее он назвал "тяжелым случаем".

"Будут ломать, крошить. И знаете, трещать будут прежде всего небольшие и средние государства. Такие, как мы, Чехия, Австрия, Швейцария. Они никуда не денутся. Их тоже будут крошить. Мир будет другой", – заявил Лукашенко.

Он не уточнил, что имеет в виду, но объявил, что ему "приходится и на западе держать вооруженные силы начеку, и на юге".

"10 подразделений выстроил вдоль границы за спиной у пограничников, чтобы не влезли в Беларусь. А такие мысли были. [...] Для меня главное – чтобы не влезть туда по уши, в этот украинский конфликт, а сделать так, чтобы он быстрее закончился", – объяснил Лукашенко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска с 24 февраля заходили в Украину в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до начала полномасштабного вторжения РФ министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет.

Лукашенко поддерживает агрессивные действия Кремля. На встрече с Путиным 11 марта он заявил, что Украина якобы готовила вторжение в Беларусь и только "спецоперация" смогла его предотвратить. Фраза Лукашенко "А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение" стала мемом.

Западные страны считают Беларусь соучастницей РФ в агрессии против Украины и вводят санкции не только против России, но и против Беларуси.

В конце мая самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о необходимости "немедленно создавать" оперативное командование у границы с Украиной и поручил создать "народное ополчение".

Теги: Россия, Владимир Путин, Беларусь, Чехия, Александр Лукашенко, Австрия, война, Швейцария, граница, агрессия, нападение, оборона, пограничники, вторжение, война России против Украины, конфликт, войска
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