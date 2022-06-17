Лукашенко: Если они ударят по Мозырю, мы ударим по Киеву, не заходя в Украину

Лукашенко заявил, что Путин никогда не склонял его к вторжению в Украину Фото: president.gov.by

Ряд заявлений относительно Украины Лукашенко сделал во время общения с работниками ОАО "Белшина" в Бобруйске. В частности, он утверждает, что у ВСУ "была шальная мысль" ударить по нефтеперерабатывающему заводу в Мозыре, что в Беларуси расценят как переход "красной линии".

"...Мы не собираемся никуда заходить, пока вы не перешли "красную линию". Как только вы перейдете нашу границу или будете нацеливать на Мозырский нефтеперерабатывающий завод, мы мгновенно ответим", – предупредил Лукашенко.

По его словам, если у Беларуси будет сильная армия, то в Украине будут понимать, что "если они ударят по Мозырю, то мы ударим по Киеву, не заходя в Украину", пишет БЕЛТА.

"Они это должны понимать. Но для того, чтобы ударить, надо иметь, чем ударить. У нас это есть", – отметил самопровозглашенный президент Беларуси.

Лукашенко в очередной раз сказал о том, что Беларусь не участвует в так называемой спецоперации России. Однако, сообщает БЕЛТА, он вновь обвинил Запад, который якобы пытается втянуть страну в конфликт.

"Никогда Путин меня не просил: давай, зайди, там кого-то замочи в Украине и прочее. А вот они (Запад. – "ГОРДОН".) нас толкают в этот конфликт, чтобы разобраться и с Россией, и с Беларусью и выстроить фронт – линию от Питера до Ростова", – резюмировал Лукашенко.