Лукашенко: Если они ударят по Мозырю, мы ударим по Киеву, не заходя в Украину

Ряд заявлений относительно Украины Лукашенко сделал во время общения с работниками ОАО "Белшина" в Бобруйске. В частности, он утверждает, что у ВСУ "была шальная мысль" ударить по нефтеперерабатывающему заводу в Мозыре, что в Беларуси расценят как переход "красной линии".
"...Мы не собираемся никуда заходить, пока вы не перешли "красную линию". Как только вы перейдете нашу границу или будете нацеливать на Мозырский нефтеперерабатывающий завод, мы мгновенно ответим", – предупредил Лукашенко.
По его словам, если у Беларуси будет сильная армия, то в Украине будут понимать, что "если они ударят по Мозырю, то мы ударим по Киеву, не заходя в Украину", пишет БЕЛТА.
"Они это должны понимать. Но для того, чтобы ударить, надо иметь, чем ударить. У нас это есть", – отметил самопровозглашенный президент Беларуси.
Лукашенко в очередной раз сказал о том, что Беларусь не участвует в так называемой спецоперации России. Однако, сообщает БЕЛТА, он вновь обвинил Запад, который якобы пытается втянуть страну в конфликт.
"Никогда Путин меня не просил: давай, зайди, там кого-то замочи в Украине и прочее. А вот они (Запад. – "ГОРДОН".) нас толкают в этот конфликт, чтобы разобраться и с Россией, и с Беларусью и выстроить фронт – линию от Питера до Ростова", – резюмировал Лукашенко.
Российские войска с 24 февраля заходили в Украину в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до начала полномасштабного вторжения РФ министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет.
Также с территории Беларуси Россия периодически запускает по украинским объектам ракеты.
Александр Лукашенко поддерживает агрессивные действия Кремля. На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 11 марта он заявил, что Украина якобы готовила вторжение в Беларусь и только "спецоперация" смогла его предотвратить. Фраза Лукашенко "А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение" стала мемом.
Западные страны считают Беларусь соучастницей РФ в агрессии против Украины и вводят санкции не только против России, но и против Беларуси.
В конце мая самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о необходимости "немедленно создавать" оперативное командование у границы с Украиной и поручил создать "народное ополчение".
Как сообщается в Telegram проекта "Беларускі Гаюн" журналиста Антона Мотолько, вооруженные силы Беларуси в очередной раз продлили свои учения – как минимум до 25 июня.
Президент Украины Владимир Зеленский 15 июня на заседании ставки главнокомандующего относительно возможной угрозы нового вторжения со стороны Беларуси поручил провести проверку готовности в четырех областях, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.