ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Жданов: Удар по территории Беларуси сильно облегчил бы задачу переднему краю

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Жданов: Да, я бы нанес огневой удар по территории Беларуси
Жданов: Да, я бы нанес огневой удар по территории Беларуси
Скриншот: Олег Жданов / YouTube

Украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов считает, что огневой удар по Беларуси облегчил бы задачу украинским войскам на передовой во время обороны северных регионов Украины. Об этом заявил в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Да, я бы нанес огневой удар. Это сильно облегчило бы задачу переднему краю", – сказал он.

На вопрос, почему украинские военные этого не делают, Жданов ответил: "А чем?"

"У нас нет вооружения. Наше максимальное вооружение – это была "Ольха" с дальностью пуска 110 км. Дальше у нас ничего нет", – сказал он.

По словам эксперта, ударить из "Ольхи" по территории Беларуси, когда войска РФ вели наступление с севера, было невозможно, потому что "глубина вторжения была очень большая" и установку могли не довезти до границы с Беларусью.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Украина, Беларусь, война России против Украины, Олег Жданов
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Ах какая ваша "мама" красивая", "Роскошные". Заметно постройневший Данилко показал редкие фото с мамой Сердючки Инной Белоконь без грима
"Ах какая ваша "мама" красивая", "Роскошные". Заметно постройневший Данилко показал редкие фото с мамой Сердючки Инной Белоконь без грима
"Хотят заработать все, а дальше спрятаться и жить так, чтобы никто не трогал". Продюсер Поляковой высказался о Повалий, Тодоренко и Лорак
"Хотят заработать все, а дальше спрятаться и жить так, чтобы никто не трогал". Продюсер Поляковой высказался о Повалий, Тодоренко и Лорак
  "Будут жить и станут круче Одесса, Киев, Харьков, Мариуполь, Буча". "Ногу свело!" в День России посвятила новую песню Украине. Видео
  "Будут жить и станут круче Одесса, Киев, Харьков, Мариуполь, Буча". "Ногу свело!" в День России посвятила новую песню Украине. Видео
"Какая красивая". Dzidzio показал свою племянницу
"Какая красивая". Dzidzio показал свою племянницу
"Это мое окончательное решение". Экс-жена Богдана рассталась с "Холостяком" Заливако
"Это мое окончательное решение". Экс-жена Богдана рассталась с "Холостяком" Заливако
"Михалков рассказывает о зараженных птицах из Украины, а детей выстраивают буквой Z". Галкин заявил о "двух Россиях"
"Михалков рассказывает о зараженных птицах из Украины, а детей выстраивают буквой Z". Галкин заявил о "двух Россиях"
"Это создаст прецедент для моего народа. В Африке всегда были короли и королевы". Шаман Варретт высказался о браке с принцессой Норвегии
"Это создаст прецедент для моего народа. В Африке всегда были короли и королевы". Шаман Варретт высказался о браке с принцессой Норвегии
"Буду бороться за тебя всегда". Жена командира полка "Азов" Прокопенко опубликовала портрет мужа
"Буду бороться за тебя всегда". Жена командира полка "Азов" Прокопенко опубликовала портрет мужа
Нино Катамадзе спела для украинских защитников в метро. Видео
Нино Катамадзе спела для украинских защитников в метро. Видео
"Удивительно вкусный и нежный турецкий кекс". Саливанчук поделилась рецептом
"Удивительно вкусный и нежный турецкий кекс". Саливанчук поделилась рецептом
"Геть з України, москаль некрасівий!" Сердючка спела для украинских защитников в метро. Видео
"Геть з України, москаль некрасівий!" Сердючка спела для украинских защитников в метро. Видео
"Oops, they did it again". Мадонна и Бритни Спирс спустя почти 20 лет повторили поцелуй в губы. Фото
"Oops, they did it again". Мадонна и Бритни Спирс спустя почти 20 лет повторили поцелуй в губы. Фото
"Устала". Plus-size-модель Грэм сделала селфи во время кормления грудью шестимесячных близнецов
"Устала". Plus-size-модель Грэм сделала селфи во время кормления грудью шестимесячных близнецов
28-летний Бибер сообщил о недуге, который вызвал паралич лица
28-летний Бибер сообщил о недуге, который вызвал паралич лица
"Они смотрятся просто идеально вместе". Бритни Спирс в третий раз вышла замуж. Певица пригласила на свадьбу Мадонну и Пэрис Хилтон. Фото
"Они смотрятся просто идеально вместе". Бритни Спирс в третий раз вышла замуж. Певица пригласила на свадьбу Мадонну и Пэрис Хилтон. Фото
"Гэбэшное быдло из питерской подворотни". Кондратюк высказался о Путине и показал его изображение с голым торсом
"Гэбэшное быдло из питерской подворотни". Кондратюк высказался о Путине и показал его изображение с голым торсом
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Роднянский о Медведеве: У него получается выглядеть идиотом. Я раньше думал, что он пьет боярышник, сегодня думаю, что стекломойные средства (158395)
2
"Михалков рассказывает о зараженных птицах из Украины, а детей выстраивают буквой Z". Галкин заявил о "двух Россиях" (74424)
3
"Они смотрятся просто идеально вместе". Бритни Спирс в третий раз вышла замуж. Певица пригласила на свадьбу Мадонну и Пэрис Хилтон. Фото (36030)
4
"Думала, ищу принца, но все это время мне была нужна принцесса". 42-летняя Ребел Уилсон показала свою новую возлюбленную (30281)
5
"Без кубиков, но зато с яйцами", "Красавец. Честный человек". Проживающий в Израиле Галкин показал пляжное фото (23731)
6
"Марсиан к батьке подсылал, зараженных обезьяньей оспой, и стекло битое ему в суп сыпал!" Макаревича обвинили в причастности к "госперевороту в Беларуси" (18711)
7
"Хуже, чем это, я еще не видела", "Страшнее и страшнее". Лолита шокировала сеть новой стрижкой (16640)
8
Тина Кароль показала родителей и старшего брата на редком семейном фото (16050)
 
 
 
 