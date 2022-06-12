Жданов: Удар по территории Беларуси сильно облегчил бы задачу переднему краю

Жданов: Да, я бы нанес огневой удар по территории Беларуси Скриншот: Олег Жданов / YouTube

"Да, я бы нанес огневой удар. Это сильно облегчило бы задачу переднему краю", – сказал он.

На вопрос, почему украинские военные этого не делают, Жданов ответил: "А чем?"

"У нас нет вооружения. Наше максимальное вооружение – это была "Ольха" с дальностью пуска 110 км. Дальше у нас ничего нет", – сказал он.

По словам эксперта, ударить из "Ольхи" по территории Беларуси, когда войска РФ вели наступление с севера, было невозможно, потому что "глубина вторжения была очень большая" и установку могли не довезти до границы с Беларусью.

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