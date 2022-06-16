Зеленский поручил проверить готовность к возможному вторжению из Беларуси в четырех областях – Данилов

Об этом 16 июня в эфире ток-шоу "Говорить великий Львів", видеозапись которого опубликована в YouTube, рассказал секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

"Вчера президент собрал ставку, и проговаривался именно этот вопрос – вопрос Беларуси. Давали оценку все наши органы, которые к этому причастны: что происходит, в каком состоянии находится сегодня войско Беларуси, сколько там военных РФ, какие планы. Все это находится на контроле нашего президента, и ставка вчера именно на этот счет работала довольно долго. И я считаю, что достаточно эффективно, – сказал Данилов. – В результате есть поручение – сейчас будет проходить проверка в четырех областях состояния подготовки в случае, если будут проходить повторные вызовы для нашей страны".

Данилов не назвал области, где будет проведена проверка.

С Беларусью граничат пять областей Украины: Черниговская, Киевская, Житомирская, Ровенская и Волынская.

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