Зеленский поручил проверить готовность к возможному вторжению из Беларуси в четырех областях – Данилов

Об этом 16 июня в эфире ток-шоу "Говорить великий Львів", видеозапись которого опубликована в YouTube, рассказал секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.
"Вчера президент собрал ставку, и проговаривался именно этот вопрос – вопрос Беларуси. Давали оценку все наши органы, которые к этому причастны: что происходит, в каком состоянии находится сегодня войско Беларуси, сколько там военных РФ, какие планы. Все это находится на контроле нашего президента, и ставка вчера именно на этот счет работала довольно долго. И я считаю, что достаточно эффективно, – сказал Данилов. – В результате есть поручение – сейчас будет проходить проверка в четырех областях состояния подготовки в случае, если будут проходить повторные вызовы для нашей страны".
Данилов не назвал области, где будет проведена проверка.
С Беларусью граничат пять областей Украины: Черниговская, Киевская, Житомирская, Ровенская и Волынская.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска с 24 февраля заходили в Украину в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до начала полномасштабного вторжения РФ министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет.
Также с территории Беларуси Россия периодически запускает по украинским объектам ракеты.
В апреле ВСУ вытеснили российские войска из северных областей страны, оккупанты отошли на территорию Беларуси, где в том числе продавали и отправляли домой награбленное в Украине. Оттуда были передислоцированы на российскую территорию и затем снова в Украину.
Западные страны считают Беларусь соучастницей РФ в агрессии против Украины и вводят санкции не только против России, но и против Беларуси.
В конце мая самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о необходимости "немедленно создавать" оперативное командование у границы с Украиной и поручил создать "народное ополчение".
Как сообщается в Telegram проекта "Беларускі Гаюн" журналиста Антона Мотолько, вооруженные силы Беларуси в очередной раз продлили свои учения – как минимум до 25 июня.