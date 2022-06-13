Подоляк: Если Беларусь захочет увидеть массовую гибель военнослужащих, то, наверное, им надо заходить в Украину

Подоляк: Мне кажется, что белорусское общество намного свободнее, в том числе идеологически, чем российское Фото: president.gov.ua

По словам Подоляка, украинская разведка работает в том числе в направлении Беларуси, а власти страны предполагают разные сценарии развития событий.

"Мы отслеживаем все перемещения, инициативы, учения, раздачу оружия охотникам. Сейчас мы исходим из самого пессимистичного сценария и к нему готовимся, резервируем силы и проводим оценку наших возможностей. Для того, чтобы мы были готовы нанести максимальный и молниеносный ущерб любой другой армии, кроме российской. Если Беларусь захочет увидеть, что такое массовая гибель военнослужащих, то, наверное, им надо заходить в Украину. Но я не совсем понимаю, почему этот вопрос поднимается. Мне кажется, что белорусское общество намного свободнее, в том числе идеологически, чем российское", – сказал он.

В ответ на возражение, что принимает решение в этом вопросе самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, Подоляк высказал мнение, что тот "быстро почувствует давление общества".

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