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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Подоляк: Если Беларусь захочет увидеть массовую гибель военнослужащих, то, наверное, им надо заходить в Украину

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Подоляк: Мне кажется, что белорусское общество намного свободнее, в том числе идеологически, чем российское
Подоляк: Мне кажется, что белорусское общество намного свободнее, в том числе идеологически, чем российское
Фото: president.gov.ua

Украина в войне с Россией исходит из наиболее пессимистичного сценария и готовится к нему. Об этом советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил в интервью белорусскому изданию "Зеркало", вышедшем 13 июня, отвечая на вопрос о возможности вторжения в Украину войск Беларуси.

По словам Подоляка, украинская разведка работает в том числе в направлении Беларуси, а власти страны предполагают разные сценарии развития событий. 

"Мы отслеживаем все перемещения, инициативы, учения, раздачу оружия охотникам. Сейчас мы исходим из самого пессимистичного сценария и к нему готовимся, резервируем силы и проводим оценку наших возможностей. Для того, чтобы мы были готовы нанести максимальный и молниеносный ущерб любой другой армии, кроме российской. Если Беларусь захочет увидеть, что такое массовая гибель военнослужащих, то, наверное, им надо заходить в Украину. Но я не совсем понимаю, почему этот вопрос поднимается. Мне кажется, что белорусское общество намного свободнее, в том числе идеологически, чем российское", – сказал он. 

В ответ на возражение, что принимает решение в этом вопросе самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, Подоляк высказал мнение, что тот "быстро почувствует давление общества". 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля 2022 года российские оккупанты вторглись в Украину по нескольким направлениям, в том числе с территории Беларуси, хотя за несколько дней до начала полномасштабного вторжения РФ министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет.

Также с территории Беларуси Россия периодически запускает по украинским объектам ракеты.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял 6 июня, что риски повторного вторжения со стороны Беларуси минимальны, заместитель командующего Силами спецопераций в 2016–2019 годах генерал Сергей Кривонос считает, что это возможно

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Беларусь, Александр Лукашенко, вторжение, война России против Украины, войска, Михаил Подоляк, российские оккупанты
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