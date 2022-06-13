Сын Лукашенко с одноклассницей на выпускном позировали в цветах украинского флага

17-летний сын Александра Лукашенко и его одноклассница пришли на церемонию вручения аттестатов в нарядах, совпадающих с цветами флага Украины. На девушке было длинное желтое платье, на сыне Лукашенко – ярко-синий костюм, такого же цвета галстук и белая рубашка. Самого известного выпускника страны, как назвали Лукашенко-младшего на белорусском ТВ, во время церемонии поставили в центре, и на фоне сдержанной цветовой гаммы нарядов одноклассников желто-голубая композиция ярко выделялась.
В соцсетях обсуждают, насколько случайным или, наоборот, сознательным мог быть этот намек на флаг Украины. Так, на дресс-код сына Лукашенко обратил внимание украинский журналист Владимир Горковенко.
"О символизме. Коля Лукашенко пришел на выпускной в синем костюме. Рядом с ним одноклассница была в желтом платье. Вышел флаг Украины. Кажется, очень прямолинейный намек усатому таракану", – написал он Facebook.
Неизвестно, присутствовал ли сам Александр Лукашенко в зале в тот момент, когда министр образования Беларуси вручал его сыну аттестат и золотую медаль. В то же время Лукашенко-старший в день выпускного обратился к молодежи с речью о школьных годах – "самом тяжелом", по его мнению, периоде жизни человека. Стоя возле мотоцикла в образе байкера, Александр Лукашенко рассуждал о том, что выпускникам будет легче жить, если они будут заниматься "конкретными делами" и все делать вовремя – идти на работу, создавать семьи и рожать детей.
Название учебного заведения, где учился Николай Лукашенко, не разглашалось с 2020 года, когда в Беларуси прошли протесты. В мае 2021-го Лукашенко взял сына Николая на встречу с Владимиром Путиным.
Telegram-канал NEXTA 22 марта 2021 года опубликовал фотографии, которые назвал снимками комнаты младшего сына считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко Николая. По заявлению авторов, комната находится в отдельном крыле резиденции Лукашенко – Дворца независимости в Минске, туда нет доступа у сотрудников резиденции. В пользовании у Николая есть собственный санузел, спальня, комната для досуга, отмечает Nexta.
Российские войска с 24 февраля заходили в Украину в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до начала полномасштабного вторжения РФ министр обороны Беларуси заверял главу Минобороны Украины, что угроз Украине со стороны Беларуси нет. Также с территории Беларуси Россия периодически запускает по украинским объектам ракеты.
Александр Лукашенко поддерживает действия Кремля. На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 11 марта он заявил, что Украина якобы готовила вторжение в Беларусь, и только "спецоперация" смогла его предотвратить. Фраза Лукашенко "А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение" стала мемом.
Западные страны считают Беларусь соучастницей РФ в агрессии против Украины и вводят санкции не только против России, но и против Беларуси.
В конце мая Лукашенко заявил о необходимости "немедленно создавать" оперативное командование у границы с Украиной и поручил создать "народное ополчение". Генштаб ВСУ сообщил о том, что в Брестскую область Беларуси перемещен дивизион установок "Искандер-М".