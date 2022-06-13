Сын Лукашенко с одноклассницей на выпускном позировали в цветах украинского флага

Коля Лукашенко пришел на выпускной в синем костюме, его одноклассница – в желтом платье. Получился флаг Украины Фото: скриншот видео / youtube.com / onttvchannel

17-летний сын Александра Лукашенко и его одноклассница пришли на церемонию вручения аттестатов в нарядах, совпадающих с цветами флага Украины. На девушке было длинное желтое платье, на сыне Лукашенко – ярко-синий костюм, такого же цвета галстук и белая рубашка. Самого известного выпускника страны, как назвали Лукашенко-младшего на белорусском ТВ, во время церемонии поставили в центре, и на фоне сдержанной цветовой гаммы нарядов одноклассников желто-голубая композиция ярко выделялась.

В соцсетях обсуждают, насколько случайным или, наоборот, сознательным мог быть этот намек на флаг Украины. Так, на дресс-код сына Лукашенко обратил внимание украинский журналист Владимир Горковенко.

"О символизме. Коля Лукашенко пришел на выпускной в синем костюме. Рядом с ним одноклассница была в желтом платье. Вышел флаг Украины. Кажется, очень прямолинейный намек усатому таракану", – написал он Facebook.

Неизвестно, присутствовал ли сам Александр Лукашенко в зале в тот момент, когда министр образования Беларуси вручал его сыну аттестат и золотую медаль. В то же время Лукашенко-старший в день выпускного обратился к молодежи с речью о школьных годах – "самом тяжелом", по его мнению, периоде жизни человека. Стоя возле мотоцикла в образе байкера, Александр Лукашенко рассуждал о том, что выпускникам будет легче жить, если они будут заниматься "конкретными делами" и все делать вовремя – идти на работу, создавать семьи и рожать детей.