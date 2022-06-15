Хакеры утверждают, что в Беларуси силовики прослушивают иностранных дипломатов, в том числе российских

Хакеры утверждают, что смогли взломать засекреченные серверы Департамента обеспечения оперативно-разыскной деятельности МВД Беларуси, на которых находились записи прослушки сотрудников российского посольства за 2020–2021 годы.

В качестве доказательства опубликованы телефонные разговоры представителя департамента охраны МВД с несколькими работниками российского посольства.

В одном из разговоров женщина, представившаяся главным бухгалтером посольства, обсуждает с сотрудником МВД условия работы охраны в одной из резиденций диппредставительства. В другом разговоре представитель МВД рассказывает сотруднику посольства, что "белорусская фура лежит на боку под Курском", после чего собеседники обсуждают возможность эвакуации этой фуры.

Также киберпартизаны опубликовали звонки граждан в посольство и личные разговоры сотрудников.

Хакеры утверждают, что есть аналогичные записи переговоров сотрудников других посольств и консульств, размещенных в Беларуси.

* There are still a lot of recordings of embassies and consulates of other countries. We will continue to reveal the Lukashenka's regime's dark secrets. Many interesting leaks soon * — Belarusian Cyber-Partisans (@cpartisans) June 14, 2022

"Настоящее время" сообщило, что хакеры поделились с ним полными записями нескольких сотен звонков, а также сопроводительными файлами с метаданными. Объекты прослушки в них обозначены кодовыми словами, например Жук-6, Британец и Ларец. Судя по содержанию звонков, негласная прослушка велась круглосуточно и под нее подпадали все входящие и исходящие звонки абонентов.

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