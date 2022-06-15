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Хакеры утверждают, что в Беларуси силовики прослушивают иностранных дипломатов, в том числе российских

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Хакеры опубликовали несколько прослушек сотрудников посольства России
Хакеры опубликовали несколько прослушек сотрудников посольства России
Фото: depositphotos.com

Белорусские оппозиционные хакеры, известные как группа "Кибер-партизаны", 14 июня опубликовали доказательства того, что в стране прослушиваются все разговоры, даже сотрудников зарубежных посольств и консульств, в том числе посольства России в Беларуси.

Хакеры утверждают, что смогли взломать засекреченные серверы Департамента обеспечения оперативно-разыскной деятельности МВД Беларуси, на которых находились записи прослушки сотрудников российского посольства за 2020–2021 годы.

В качестве доказательства опубликованы телефонные разговоры представителя департамента охраны МВД с несколькими работниками российского посольства. 

В одном из разговоров женщина, представившаяся главным бухгалтером посольства, обсуждает с сотрудником МВД условия работы охраны в одной из резиденций диппредставительства. В другом разговоре представитель МВД рассказывает сотруднику посольства, что "белорусская фура лежит на боку под Курском", после чего собеседники обсуждают возможность эвакуации этой фуры.

Также киберпартизаны опубликовали звонки граждан в посольство и личные разговоры сотрудников.

Хакеры утверждают, что есть аналогичные записи переговоров сотрудников других посольств и консульств, размещенных в Беларуси.

"Настоящее время" сообщило, что хакеры поделились с ним полными записями нескольких сотен звонков, а также сопроводительными файлами с метаданными. Объекты прослушки в них обозначены кодовыми словами, например Жук-6, Британец и Ларец. Судя по содержанию звонков, негласная прослушка велась круглосуточно и под нее подпадали все входящие и исходящие звонки абонентов.

ВИДЕО
Видео: Кибер-Партизаны / YouTube
Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Беларусь, хакеры, прослушка, кибербезопасность
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