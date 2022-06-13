Польша установила 140-километровую стену на границе с Беларусью

"Первые участки построенного заграждения на границе отданы в эксплуатацию. Идет прием остальных участков. Пролеты уже расположены на участке протяженностью 140 км", – говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что в ближайшие дни начнется установка электронного оборудования этого заграждения.
#bariera *— Stra * Graniczna (@Straz_Graniczna) June 12, 2022
Pierwsze uko * czone odcinki bariery na granicy * zosta * y odebrane. Trwaj * odbiory pozosta * ych. Prz * s * a ustawione s * ju * na d * ugo * ci 140 km. W najbli * szych dniach rozpocznie si * instalacja bariery elektronicznej * #bezpiecze * stwo #bezpieczna *
Odcinek #PSGKu * nica * pic.twitter.com/NTFelTcjHz
В 2021 году в странах Евросоюза, граничащих с Беларусью, обострилась проблема нелегальной миграции из стран Ближнего Востока. В ЕС поначалу заявляли, что Беларусь намеренно ослабила контроль над границей со своей стороны, позднее Александра Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, обвинили не просто в ослаблении контроля, но и в организации потоков нелегальной миграции.
В Евросоюзе сообщали, что мигрантов в Беларусь привлекали через белорусские диппредставительства. По информации украинской разведки, на территории третьих стран были созданы "вербовочные центры", где людям предлагали за плату доставить их в Евросоюз и под видом туристов отвозили в Минск.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий говорил 17 сентября, что на территории Беларуси находятся более 10 тыс. мигрантов из стран Ближнего Востока, которых могут использовать для проведения гибридной атаки против Польши и Литвы.
В октябре 2021 польский Сейм принял спецзакон о строительстве стены на границе с Беларусью, Россией и Украиной и выделил на это около $410 млн. Строительство планируется закончить до середины 2022 года.