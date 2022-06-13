ГОРДОН
 
 
МИР

Польша установила 140-километровую стену на границе с Беларусью

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Стену начали возводить из-за миграционного кризиса, случившегося в 2021 году
Стену начали возводить из-за миграционного кризиса, случившегося в 2021 году
Скриншот: Straż Graniczna / Twitter

В Польше строители завершили сооружение 140-километрового отрезка заграждения на границе с Беларусью и уже началась сдача в эксплуатацию первых участков стены. Об этом 12 июня сообщила в Twitter пограничная служба Польши.

"Первые участки построенного заграждения на границе отданы в эксплуатацию. Идет прием остальных участков. Пролеты уже расположены на участке протяженностью 140 км", – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в ближайшие дни начнется установка электронного оборудования этого заграждения.

Контекст:

В 2021 году в странах Евросоюза, граничащих с Беларусью, обострилась проблема нелегальной миграции из стран Ближнего Востока. В ЕС поначалу заявляли, что Беларусь намеренно ослабила контроль над границей со своей стороны, позднее Александра Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, обвинили не просто в ослаблении контроля, но и в организации потоков нелегальной миграции.

В Евросоюзе сообщали, что мигрантов в Беларусь привлекали через белорусские диппредставительства. По информации украинской разведки, на территории третьих стран были созданы "вербовочные центры", где людям предлагали за плату доставить их в Евросоюз и под видом туристов отвозили в Минск. 

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий говорил 17 сентября, что на территории Беларуси находятся более 10 тыс. мигрантов из стран Ближнего Востока, которых могут использовать для проведения гибридной атаки против Польши и Литвы.

В октябре 2021 польский Сейм принял спецзакон о строительстве стены на границе с Беларусью, Россией и Украиной и выделил на это около $410 млн. Строительство планируется закончить до середины 2022 года.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Беларусь, Польша, граница, пограничники, мигранты, Беларусь и миграционный кризис
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Выглядит потрясающе сексуально". Кардашян снялась в нижнем белье
"Выглядит потрясающе сексуально". Кардашян снялась в нижнем белье
"Долго смотрела на "Демона сидящего". Но говорят, он сдохнет раньше, чем сядет". Кабаева засветилась в музее с "эскортом из гэбисток"
"Долго смотрела на "Демона сидящего". Но говорят, он сдохнет раньше, чем сядет". Кабаева засветилась в музее с "эскортом из гэбисток"
"Умер от позора и оставил страну в чудовищном отставании". Роднянский сказал, с кем из российских императоров можно сравнить Путина
"Умер от позора и оставил страну в чудовищном отставании". Роднянский сказал, с кем из российских императоров можно сравнить Путина
Netflix анонсировал второй сезон "Игры в кальмара". Тизер
Netflix анонсировал второй сезон "Игры в кальмара". Тизер
"Долго думать не нужно". Мозговая предложила отгадать страну по фото прилавка с едой, напоминающей фекалии. Фото
"Долго думать не нужно". Мозговая предложила отгадать страну по фото прилавка с едой, напоминающей фекалии. Фото
Продюсер Поляковой о Loboda: Мне жаль, что ей приходится переживать столь разрушительные изменения в карьере
Продюсер Поляковой о Loboda: Мне жаль, что ей приходится переживать столь разрушительные изменения в карьере
"Все еще потрясающая". 56-летняя Кроуфорд снялась в шортах и расстегнутой рубашке
"Все еще потрясающая". 56-летняя Кроуфорд снялась в шортах и расстегнутой рубашке
"Что же ты покинул своих волчиц?" Украинский диджей рассказала, где находится Винник
"Что же ты покинул своих волчиц?" Украинский диджей рассказала, где находится Винник
  Артур Гаспарян о травле Пугачевой и Галкина: Это паранормальная действительность, с которой не сталкивались даже во времена красного террора
  Артур Гаспарян о травле Пугачевой и Галкина: Это паранормальная действительность, с которой не сталкивались даже во времена красного террора
"Вот это да! Красивая женщина!" Саливанчук снялась в постели в белых носках. Фото
"Вот это да! Красивая женщина!" Саливанчук снялась в постели в белых носках. Фото
"Как глисты навстречу заду". Серга в новом стихотворении о Дне России высмеял российские устои. Видео
"Как глисты навстречу заду". Серга в новом стихотворении о Дне России высмеял российские устои. Видео
"Ах какая ваша "мама" красивая", "Роскошные". Заметно постройневший Данилко показал редкие фото с мамой Сердючки Инной Белоконь без грима
"Ах какая ваша "мама" красивая", "Роскошные". Заметно постройневший Данилко показал редкие фото с мамой Сердючки Инной Белоконь без грима
"Хотят заработать все, а дальше спрятаться и жить так, чтобы никто не трогал". Продюсер Поляковой высказался о Повалий, Тодоренко и Лорак
"Хотят заработать все, а дальше спрятаться и жить так, чтобы никто не трогал". Продюсер Поляковой высказался о Повалий, Тодоренко и Лорак
  "Будут жить и станут круче Одесса, Киев, Харьков, Мариуполь, Буча". "Ногу свело!" в День России посвятила новую песню Украине. Видео
  "Будут жить и станут круче Одесса, Киев, Харьков, Мариуполь, Буча". "Ногу свело!" в День России посвятила новую песню Украине. Видео
"Какая красивая". Dzidzio показал свою племянницу
"Какая красивая". Dzidzio показал свою племянницу
"Это мое окончательное решение". Экс-жена Богдана рассталась с "Холостяком" Заливако
"Это мое окончательное решение". Экс-жена Богдана рассталась с "Холостяком" Заливако
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Михалков рассказывает о зараженных птицах из Украины, а детей выстраивают буквой Z". Галкин заявил о "двух Россиях" (129597)
2
"Ах какая ваша "мама" красивая", "Роскошные". Заметно постройневший Данилко показал редкие фото с мамой Сердючки Инной Белоконь без грима (45182)
3
"Они смотрятся просто идеально вместе". Бритни Спирс в третий раз вышла замуж. Певица пригласила на свадьбу Мадонну и Пэрис Хилтон. Фото (40441)
4
"Без кубиков, но зато с яйцами", "Красавец. Честный человек". Проживающий в Израиле Галкин показал пляжное фото (26430)
5
"Вот это да! Красивая женщина!" Саливанчук снялась в постели в белых носках. Фото (25496)
6
Артур Гаспарян о травле Пугачевой и Галкина: Это паранормальная действительность, с которой не сталкивались даже во времена красного террора (22088)
7
"Буду бороться за тебя всегда". Жена командира полка "Азов" Прокопенко опубликовала портрет мужа (18318)
8
Тина Кароль показала родителей и старшего брата на редком семейном фото (16842)
 
 
 
 