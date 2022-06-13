Польша установила 140-километровую стену на границе с Беларусью

"Первые участки построенного заграждения на границе отданы в эксплуатацию. Идет прием остальных участков. Пролеты уже расположены на участке протяженностью 140 км", – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в ближайшие дни начнется установка электронного оборудования этого заграждения.

Контекст:

В 2021 году в странах Евросоюза, граничащих с Беларусью, обострилась проблема нелегальной миграции из стран Ближнего Востока. В ЕС поначалу заявляли, что Беларусь намеренно ослабила контроль над границей со своей стороны, позднее Александра Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, обвинили не просто в ослаблении контроля, но и в организации потоков нелегальной миграции.

В Евросоюзе сообщали, что мигрантов в Беларусь привлекали через белорусские диппредставительства. По информации украинской разведки, на территории третьих стран были созданы "вербовочные центры", где людям предлагали за плату доставить их в Евросоюз и под видом туристов отвозили в Минск.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий говорил 17 сентября, что на территории Беларуси находятся более 10 тыс. мигрантов из стран Ближнего Востока, которых могут использовать для проведения гибридной атаки против Польши и Литвы.

В октябре 2021 польский Сейм принял спецзакон о строительстве стены на границе с Беларусью, Россией и Украиной и выделил на это около $410 млн. Строительство планируется закончить до середины 2022 года.