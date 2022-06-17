Грозев: Если РСЗО HIMARS придут в Украину в достаточном количестве – война может закончится намного быстрее. Если нет, то до конца года

HIMARS должны быть в Украине в июне, отметил Ермак Фото: wikipedia.org

Такое мнение в интервью, опубликованном 16 июня в YouTube проекта "Продолжение следует", выразил болгарский журналист, главный расследователь международной группы Bellingcat Христо Грозев.

"Если реально, вот эти [реактивные системы залпового огня, РСЗО] HIMARS, которые ключевые для Украины, в достаточном количестве придут в Украину на этой неделе, на следующей неделе, – все может закончится намного, намного быстрее. А если нет, то до конца года", – сказал журналист.

По словам Грозева, потери России в войне против Украины составляют около 28 тыс. погибших солдат.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил 16 июня в Telegram, что украинские военные завершили тренинг по освоению дальнобойных американских РСЗО HIMARS.

"По официальной информации, HIMARS должны быть в Украине уже в этом месяце. Наши воины завершили курс обучения. ВСУ будут иметь мощные РСЗО", – написал Ермак.

По словам главы Объединенного комитета начальников штабов армии США Марка Милли, обучение на РСЗО прошли 60 украинских военных.

"В конце этого месяца мы передадим РСЗО и боеприпасы и подготовленный экипаж для операционного применения в обороне Украины", – сказал он на брифинге после третьей встречи контактной группы по вопросам обороны Украины в Брюсселе (Бельгия) 15 июня.

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