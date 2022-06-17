Грозев: Если РСЗО HIMARS придут в Украину в достаточном количестве – война может закончится намного быстрее. Если нет, то до конца года

Такое мнение в интервью, опубликованном 16 июня в YouTube проекта "Продолжение следует", выразил болгарский журналист, главный расследователь международной группы Bellingcat Христо Грозев.
"Если реально, вот эти [реактивные системы залпового огня, РСЗО] HIMARS, которые ключевые для Украины, в достаточном количестве придут в Украину на этой неделе, на следующей неделе, – все может закончится намного, намного быстрее. А если нет, то до конца года", – сказал журналист.
По словам Грозева, потери России в войне против Украины составляют около 28 тыс. погибших солдат.
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил 16 июня в Telegram, что украинские военные завершили тренинг по освоению дальнобойных американских РСЗО HIMARS.
"По официальной информации, HIMARS должны быть в Украине уже в этом месяце. Наши воины завершили курс обучения. ВСУ будут иметь мощные РСЗО", – написал Ермак.
По словам главы Объединенного комитета начальников штабов армии США Марка Милли, обучение на РСЗО прошли 60 украинских военных.
"В конце этого месяца мы передадим РСЗО и боеприпасы и подготовленный экипаж для операционного применения в обороне Украины", – сказал он на брифинге после третьей встречи контактной группы по вопросам обороны Украины в Брюсселе (Бельгия) 15 июня.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
1 июня президент США Джо Байден официально объявил о новом пакете военной помощи Украине, в состав которого в том числе вошли системы реактивного огня HIMARS. По данным CNN, HIMARS будут оснащены боеприпасами с дальностью действия до 80 км.
По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, руководство Украины заверило американскую сторону, что украинские военные не будут использовать американские РСЗО дальнего действия для поражения целей в России. В то же время посол США в Киеве Бриджит Бринк 2 июня заявила, что украинские военнослужащие сами будут определять, на какое расстояние будут наносить удары с использованием ракетных систем залпового огня HIMARS, которые Украине предоставят США.
6 июня министр обороны Великобритании Бен Уоллес объявил о предоставлении Украине ракетных систем MLRS M270. Их количество он не уточнил.
Министр обороны Украины Алексей Резников 9 июня подчеркивал, что Украине необходимо получить значительное количество РСЗО образца НАТО и боеприпасов к ним, привлечь сотни единиц тяжелой бронетехники, получить боевые самолеты и средства ПВО для защиты неба.
В Минобороны считают, что Украине для перехода в контрнаступление требуется не менее 100 систем реактивной артиллерии. По мнению советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, для украинской победы над Россией в числе прочего вооружения требуется 300 РСЗО.