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Флот РФ начал учения в Калининградской области после того, как Литва заблокировала транзит в регион

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В учениях примут участие около 1 тыс. российских военных
В учениях примут участие около 1 тыс. российских военных
Фото: depositphotos.com

Балтийский флот России начал учения в Калининградской области после того, как Литва ввела запрет на транзит санкционных товаров через свою территорию из России в Калининград и наоборот. Об этом сообщает российское агентство "РИА Новости".

В маневрах в Калининградской области задействованы около 1 тыс. военнослужащих и более 100 единиц боевой и специальной техники артиллерийских и ракетных частей.

Как отмечает агентство, артиллеристам и ракетчикам предстоит выполнить несколько сотен огневых задач с применением РСЗО "Град" и "Ураган", крупнокалиберных пушек "Гиацинт", самоходных артиллерийских установок "Мста-С", "Акация" и "Гвоздика".

Контекст:

Калининградская область находится отдельно от России и окружена Польшей и Литвой. С 18 июня Литовские железные дороги прекратили пропуск транзита из и в область из/в другие регионы России товаров, которые попадают под европейские санкции. 

Под ограничения попала почти половина грузов, перевозимых в регион, в том числе стройматериалы, и назвал решение Литвы "удушением региона". В РФ такое решение назвали незаконным.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Литва, флот, военные учения, РСЗО, Калининград, Калининградская область
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