Флот РФ начал учения в Калининградской области после того, как Литва заблокировала транзит в регион

В маневрах в Калининградской области задействованы около 1 тыс. военнослужащих и более 100 единиц боевой и специальной техники артиллерийских и ракетных частей.

Как отмечает агентство, артиллеристам и ракетчикам предстоит выполнить несколько сотен огневых задач с применением РСЗО "Град" и "Ураган", крупнокалиберных пушек "Гиацинт", самоходных артиллерийских установок "Мста-С", "Акация" и "Гвоздика".