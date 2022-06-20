Флот РФ начал учения в Калининградской области после того, как Литва заблокировала транзит в регион

В маневрах в Калининградской области задействованы около 1 тыс. военнослужащих и более 100 единиц боевой и специальной техники артиллерийских и ракетных частей.
Как отмечает агентство, артиллеристам и ракетчикам предстоит выполнить несколько сотен огневых задач с применением РСЗО "Град" и "Ураган", крупнокалиберных пушек "Гиацинт", самоходных артиллерийских установок "Мста-С", "Акация" и "Гвоздика".
Калининградская область находится отдельно от России и окружена Польшей и Литвой. С 18 июня Литовские железные дороги прекратили пропуск транзита из и в область из/в другие регионы России товаров, которые попадают под европейские санкции.
Под ограничения попала почти половина грузов, перевозимых в регион, в том числе стройматериалы, и назвал решение Литвы "удушением региона". В РФ такое решение назвали незаконным.