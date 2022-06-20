Кулеба ответил на угрозы РФ в адрес Литвы: Москва должна винить только себя

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал остановку транзита "нарушением всего и вся", а временную поверенную в делах Литвы Виргинию Умбрасене вызвали в МИД России. Там ей заявили, что "если в ближайшее время грузовой транзит в Калининградскую область не будет восстановлен в полном объеме, Россия оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов".

Кулеба подчеркнул, что Россия не имеет права угрожать Литве.

"Москва должна винить только себя за последствия своего неспровоцированного и неоправданного вторжения в Украину. Мы приветствуем принципиальную позицию Литвы и твердо поддерживаем наших литовских друзей", – написал глава МИД Украины.

Russia has no right to threaten Lithuania. Moscow has only itself to blame for the consequences of its unprovoked and unjustified invasion of Ukraine. We commend Lithuania’s principled stance and stand firmly by our Lithuanian friends. @GLandsbergis — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 20, 2022