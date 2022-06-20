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Кулеба ответил на угрозы РФ в адрес Литвы: Москва должна винить только себя

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Кулеба: Мы приветствуем принципиальную позицию Литвы и твердо поддерживаем наших литовских друзей
Кулеба: Мы приветствуем принципиальную позицию Литвы и твердо поддерживаем наших литовских друзей
Фото: ЕРА

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter отреагировал на заявления российских топ-политиков относительно остановки Литвой транзита подсанкционных грузов в Калининградскую область и из нее.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал остановку транзита "нарушением всего и вся", а временную поверенную в делах Литвы Виргинию Умбрасене вызвали в МИД России. Там ей заявили, что "если в ближайшее время грузовой транзит в Калининградскую область не будет восстановлен в полном объеме, Россия оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов". 

Кулеба подчеркнул, что Россия не имеет права угрожать Литве. 

"Москва должна винить только себя за последствия своего неспровоцированного и неоправданного вторжения в Украину. Мы приветствуем принципиальную позицию Литвы и твердо поддерживаем наших литовских друзей", – написал глава МИД Украины. 

Контекст:

После вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, Евросоюз, США и их союзники ввели несколько пакетов санкций в отношении Российской Федерации, представителей ее власти и бизнеса.

США и ЕС наложили санкции на Центробанк России, заморозив его зарубежные активы. Валютные резервы РФ составляют около $630 млрд. Как отмечала BBC, считается, что большая их часть находится на Западе, а значит, попала под заморозку.

Европейский совет 3 июня утвердил шестой пакет санкций. Он включает ряд ограничений: персональные санкции против бизнесменов, членов семей олигархов и кремлевских чиновников, поэтапный отказ от российской нефти, приостановку вещания трех российских каналов ("Россия РТР" / "РТР-Планета", "Россия 24" и "ТВ Центр – Международный"), ряд экспортных ограничений и отключение от системы SWIFT трех банков, в том числе крупнейшего в стране – "Сбербанка". Изначально планировалось, что эмбарго на нефть будет полным.

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля по июнь на РФ было наложено почти 8 тыс. ограничений. А всего с 2014 года – 10,5 тыс.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Литва, санкции, МИД Украины, Дмитрий Песков, Калининград, Дмитрий Кулеба, ограничения, Евросоюз
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